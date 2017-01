Selena Gomez durchschaut Justin Bieber Mit Eifersuchtsdrama um The Weekend gerechnet 24.01.2017 10:35 Uhr / wa

Selena Gomez und Justin Bieber sind schon lange kein Paar mehr. Dennoch ist sich Sel angeblich sicher, dass ihr Ex-Freund eifersüchtig auf ihre neue Beziehung mit The Weeknd sein wird. Denn sie wisse nur zu gut, wie der "Purpose"-Sänger tickt.

Selena Gomez (24) glaubt aber angeblich nicht, dass Justin Bieber (22) sie nach wie vor so sehr liebt, dass ihn die mutmaßlich neue Beziehung seiner Ex-Freundin eifersüchtig macht. Vielmehr denke sie, dass die Gerüchte über sie und The Weeknd (26) erst wieder das Interesse bei ihm wecken könnten. Das zumindest wusste ein Informant "Hollywood Life" zu berichten.

"Selena ist sich nur allzu gut bewusst, dass Justin das will, was er nicht haben kann", zitiert das Portal den Informanten. Doch gibt es für Selena Gomez und Justin Bieber überhaupt noch einmal die Chance auf ein Liebes-Comeback? Wohl eher nicht. Denn der Plaudertasche zufolge ist die "Same Old Love"-Interpretin der Meinung, dass sie beide den Anschluss verpasst hätten. Nach dem Liebes-Aus seien sie beide längst weiter gezogen, sodass es eigentlich keinen Weg mehr zurückgeben würde.

Ob Justin Bieber wirklich eifersüchtig ist, weiß letztlich nur er selbst. Doch seine Aussage, dass er keine Musik von The Weeknd höre, weil diese schlecht sei, kann natürlich als Ausdruck von Eifersucht gewertet werden. Und das sieht angeblich auch seine langjährige On/Off-Liebe Selena Gomez so, wie der Informant ebenfalls erklärte: "Sie weiß, dass Justin die Musik von The Weeknd nicht wirklich schlecht findet."

Die Gerüchte um Selena Gomez und The Weeknd nahmen vor rund zwei Wochen ihren Anfang, als die Sängerin und der Musiker zum ersten Mal zusammen bei einem Date in Santa Monica gesichtet wurden – Knutschbilder inklusive. Ob es sich um einen Flirt oder den Anfang einer Beziehung handelt, bleibt abzuwarten. Aber: In der vergangenen Woche wurden die Turteltauben gleich zwei Mal bei romantischen Dates gesehen.