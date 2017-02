Selena Gomez getrennt von The Weeknd Erste Liebeskrise wegen "Super Bowl"? 06.02.2017 17:23 Uhr / wa

Gerade noch turtelten Selena Gomez und The Weeknd auf ihrer romantischen Italienreise, nun droht bereits Ärger im Liebesparadies. Grund sind angeblich nicht etwa die Ex-Lover Justin Bieber oder Bella Hadid, sondern ausgerechnet der 51. "Super Bowl".

Am Sonntag fand das wohl größte Sportereignis der USA statt und Zuschauen war beim "Super Bowl" für Selena Gomez (24) natürlich Pflicht. Doch auf einigen Instagram-Fotos vom TV-Abend im Kreis ihrer Freunde fällt auf, dass die Sängerin ganz alleine zwischen lauter Pärchen sitzt. Nun fragen sich die Fans der Latina: Warum war The Weeknd (26) nicht an ihrer Seite? Kriselt es etwa schon jetzt zwischen dem angeblichen Liebespaar?

Dabei hätte Selena Gomez sicherlich eine Schulter zum Anlehnen gut gebrauchen können, schließlich hatte Justin Bieber (22) an dem Abend seinen großen Auftritt in dem Werbeclip von T-Mobile. Als fescher "Celebration Expert" führte der Teenieschwarm die Zuschauer durch die Geschichte der Siegestänze.

Etwas unglücklich schaut Selena Gomez auf dem Foto schon drein, als sie auf dem Boden sitzt, während alle anderen auf dem Sofa kuscheln. Ob sie sich zwischen all den Pärchen als drittes Rad am Wagen fühlte? Journalist Jason Kennedy (35) und seine Ehefrau Lauren Scruggs (28) waren jedenfalls komplett auf Schmusekurs. Doch der ehemalige Disney-Star nahm die Sache offenbar mit Humor und versah das Bild mit einigen rosa Herzchen – wohl um anzuzeigen: "Love Is In The Air".

Möglich, dass hinter der Abwesenheit von Abel Tesfaye gar kein Grund zur Besorgnis steckt. Vielleicht ist der Kanadier einfach kein großer Football-Fan und blieb daher dem "Super Bowl" fern? Aufklärung über den Beziehungsstatus von Selena Gomez und The Weeknd versprechen sich Fans noch diesen Monat. Für die Grammy Awards haben beide Stars ihre Anwesenheit zugesagt, ob sie allerdings gemeinsam über den roten Teppich schreiten werden, ist noch ungewiss.