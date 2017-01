Selena Gomez in The Weeknd verliebt So funkte es zwischen den beiden 13.01.2017 12:47 Uhr / am

Die mutmaßliche Romanze von Selena Gomez und The Weeknd kam für zahlreiche Fans überraschend und so fragen sich viele, wann und wie alles begann. Angeblich erwischte es den Musiker bei Sels emotionaler Rede bei den "AMAs 2016".

Nach ihrem Rehab-Aufenthalt feierte Selena Gomez (24) bei den "AMAs 2016" ihr Comeback in der Öffentlichkeit. Und mit ihrer emotionalen Dankesrede hinterließ sie offenbar nicht nur bei vielen Zuschauern einen bleibenden Eindruck, sondern auch bei The Weeknd (26). "The Weeknd und Selena trafen sich bei den 'American Music Awards'. Ihre Dankesrede hat ihn umgehauen", so ein Informant von "Hollywood Life".

Und weiter: "Ihre Verletzlichkeit und Stärke hat ihn wirklich sehr sprachlos zurückgelassen. Es war die Nacht, in der er wirklich sehr mit ihr fühlte. Und es war die Nacht, in der sie ihre Telefonnummern austauschten." Doch bereits lange vor der Preisverleihung sollen die Funken leicht zwischen Selena Gomez und The Weeknd geflogen sein: bei der "Victoria's Secret Show 2015". Damals sei der Musiker aber noch fest mit Bella Hadid (20) liiert gewesen. "Schon damals stimmte die Chemie zwischen den beiden, aber The Weeknd war zu der Zeit mit Bella zusammen", zitiert das Portal die Quelle. "Er war völlig von ihrer Schönheit und ihrer Bodenständigkeit begeistert. Seither hatte er immer etwas für sie übrig."

Selena Gomez und The Weeknd wurden diese Woche gemeinsam vor einem Restaurant in Santa Monica erwischt – eng umschlungen und knutschend. Ob es sich hierbei um einen reinen Flirt oder den Anfang einer Liebesgeschichte handelt, wird sich zeigen. Eine soll sich auf alle Fälle nicht freuen: Bella Hadid, die bis November 2016 die Frau an der Seite des Musikers war.