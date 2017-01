Selena Gomez knutscht mit The Weeknd Bella Hadid rast vor Wut 12.01.2017 14:04 Uhr / es

Selena Gomez und The Weeknd werden nach den heißen Knutschbildern als neues Traumpaar gehandelt. Bella Hadid ist aber angeblich alles andere als begeistert von dem mutmaßlich neuen Liebesglück – und soll Sel prompt die digitale Freundschaft gekündigt haben.

Nach der Rehab und der On/Off-Beziehung mit Justin Bieber (22) wäre Selena Gomez (24) Glück in der Liebe zu wünschen. Doch der Hottie, auf den sie nun offenbar ein Auge geworfen hat, könnte für Zoff in ihrem Freundeskreis sorgen: The Weeknd (26), der Ex-Freund ihrer guten Freundin Bella Hadid (20). Und nachdem Paparazzi-Bilder auftauchten, die Sel und den Musiker knutschend zeigen, hat die "Victoria's Secret"-Schöne allem Anschein nach umgehend reagiert. Wie Screenshots von "Elle" zeigen, folgte sie ihrer Freundin vor Bekanntwerden der News noch auf Instagram – und kurz danach nicht mehr.

Ein eindeutiges Statement von Bella Hadid, die ebenso wie Selena Gomez zum Freundeskreis von Taylor Swift (27) zählt und bis November 2016 mit TheWeeknd liiert war. Ob der Musiker nun mit Selena Gomez wieder in festen Händen ist, liegt im Bereich des Spekulativen. Doch die Paparazzi-Fotos deuten zumindest darauf hin, dass die Ex-Freundin von Justin Bieber und der "Starboy"-Interpret mehr als nur gute Freunde sind. Laut "ET" entstanden die Bilder vor dem "Giorgio Baldi"-Restaurant in Santa Monica, Kalifornien.

Augenzeugen zufolge verbrachten Selena Gomez und The Weeknd rund drei Stunden beim Date in der Location, bevor sie gemeinsam zur Sängerin nach Hause fuhren. Bella Hadid hat derweil die Möglichkeit, den Schock über die Pics in der Ferne zu verarbeiten. Sie teilte ein sexy Bikini-Bild von sich auf den Bahamas auf Instagram und schrieb dazu: "Wo ich hingehöre".