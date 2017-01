Selena Gomez löscht Liebesbeweis Liebes-Aus mit The Weeknd? 31.01.2017 17:36 Uhr / or

Eigentlich hatten sich Fans gerade erst über das neue Traumpaar am Musikerhimmel, Selena Gomez und The Weeknd, gefreut, doch jetzt könnte schon wieder alles vorbei sein. Einen Hinweis darauf liefert die Sängerin selbst.

Am vergangenen Wochenende wurden Selena Gomez (24) und The Weeknd (26) turtelnd in Italien gespottet. Den endgültigen Liebesbeweis fanden Fans dann auf dem Instagram-Profil der "Kill Em With Kindness"-Interpretin: ein Video von Abel Tesfaye, dem "Starboy" höchstpersönlich, wie er auf der Rückbank eines Boots sitzt und genießt. Die Kamera wurde ganz offensichtlich von Sel höchstpersönlich gehalten. Doch wer jetzt auf das Profil der Sängerin schaut, wird erstaunt sein: der Clip ist verschwunden!

Was ist da passiert? Während diverse Medien bereits munkelten, dass es zwischen den Musikern gefunkt haben könnte, wirkte das Video wie das endgültige Liebesgeständnis, zumal Selena Gomez ein Herzchen-Emoji hinzufügte. Bedeutet die Löschung nun, dass alles wieder aus und vorbei ist? Das wissen vermutlich nur die beiden.

Ein Grund für die Trennung wäre zum Beispiel der Beef zwischen den Turteltauben und ihren Expartnern. Immerhin war The Weeknd zuvor mit Bella Hadid (20) zusammen, die bekannterweise zum Squad von Taylor Swift (27) gehört, in dem auch Selena Gomez eine große Rolle spielt. Kurz nachdem die ersten Bilder von den Frischverliebten auftauchte, schockierte Bella mit einer ziemlich eindeutigen Geste. Als Paparazzi sie ablichten wollte, streckte sie diesen nur den Mittelfinger entgegen. Als wäre das nicht schon genug, teilte die "Victoria's Secret"-Schönheit diesen Schnappschuss auch noch auf ihrem Instagram-Profil. Eine heimliche Nachricht an Selena Gomez? Eine Quelle berichtete "Hollywood Life" jedenfalls, dass Bella sich von der Sängerin hintergangen fühlt.

Und auch Justin Bieber (22) scheint nicht sonderlich von der Romanze angetan zu sein. Ein Reporter fragte ihn, ob er die Musik von Abel gerne höre. Seine Antwort war eindeutig: Nein, er möge seine Tracks nicht, sie seien einfach nur schlecht. Ob diese Hass-Attacken schließlich tatsächlich das Liebes-Aus des neuen Traumpaares bewirkt haben, werden sicher die kommenden Tage oder Wochen zeigen.