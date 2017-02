Selena Gomez mit neuem Film Heiße Kandidatin für den Oscar® 08.02.2017 14:08 Uhr / am

Seit Selena Gomez aus der Rehab zurück in die Öffentlichkeit getreten ist, startet sie wieder voll durch. Jetzt kehrt die Sängerin zu ihren Wurzeln zurück und beweist ihr schauspielerisches Talent. Ist sie in ihrer Auszeit etwa so sehr gewachsen, dass sie sich eine Oscar®-Nominierung sichern könnte?

Ein neuer Clip zeigt Selena Gomez (24) in ihrem kommenden Film "In Dubious Battle" und das Können der Sängerin ist darin tatsächlich nicht zu übersehen. Der Starttermin des neuen Streifens von James Franco (38) wurde bislang leider noch nicht bekannt gegeben, doch Fans können sich mit dem ersten Trailer schon jetzt ein Bild machen.

Darin ist natürlich auch Selena Gomez zu sehen, die als eine der Hauptfiguren auftritt. Als Lisa kämpft sie gemeinsam mit ihrem Mann Jim Nolan alias Nat Wolff (22) für die Rechte der Landarbeiter. Dabei müssen die beiden feststellen, dass die Plantagenbesitzer einigen Herausforderungen im Kampf noch nicht gewachsen sind. Ein packendes Drama, bei dem Sel beweisen kann, wie gut sie sich immer noch vor der Kamera macht.

Der neue Clip zum Film beeindruckt Fans und Zuschauer sehr. Selena Gomez hält ein Baby in den Armen, während ihr Mann die Vorbereitungen für einen Streik trifft. Sie spielt die mütterliche Fürsorge perfekt: Lisa fürchtet, dass die Ambitionen ihres Gatten nach hinten losgehen werden – eine Prophezeiung mit der sie nicht ganz falsch liegen könnte. "Alles, was ich sehe, ist Gefahr", spricht die "In Dubious Battle"-Mimin und blickt nachdenklich in die Ferne.

Neben Selena Gomez haben sich eine ganze Reihe berühmter Persönlichkeiten für den Film vor die Kamera gestellt. Vincent D'Onofrio (57), Analeigh Tipton (28), Robert Duvall (86), Bryan Cranston (60) und Zach Braff (41) sind nur einige davon. "In Dubious Battle" feierte seine Premiere auf den "Internationalen Filmfestspielen von Venedig" im vergangenen Jahr. Wird er mit dem Kinostart seinen Durchbruch feiern und Sel womöglich sogar eine Oscar®-Nominierung einbringen?