Selena Gomez mit neuem Freund Duett mit The Weeknd geplant? 17.01.2017 16:26 Uhr / or

Während die Beziehung von Selena Gomez und The Weeknd bisher nicht mehr als ein spannendes Gerücht ist, soll es zumindest auf professioneller Ebene zwischen den beiden zur Sache gehen.

Wie "Hollywood Life" unter Berufung auf "TMZ" berichtet, sollen Selena Gomez (24) und ihr angeblicher neuer Beau The Weeknd alias Abel Makkonen Tesfaye (26) demnach fleißig an gemeinsamer Musik basteln. Ob bei der Kollaboration im Tonstudio verliebte Schmusesongs oder fiese Break-up-Lieder herauskommen, steht allerdings noch in den Sternen. Reichlich Material dürften beide Musiker zumindest haben, immerhin stehen Sel und The Weeknd mit ihren berühmten Ex-Lovern Justin Bieber (22) und Bella Hadid (20) quasi die perfekten – wenn auch unfreiwilligen – Musen zur Verfügung.

Entsprechend wenig begeistert soll Justin Bieber "TMZ" zufolge daher über die angebliche Zusammenarbeit von Selena Gomez und The Weeknd sein und nicht nur das: Biebs sei auch davon überzeugt, seine berühmte Ex nutze den R'n'B-Musiker nur für Promotion-Zwecke aus, so das Portal. "Uns wird erzählt, dass Justin das Ganze für [ihr] übliches Muster hält … Sie hat es mit ihm so gemacht, mit Nick Jonas, Zedd und nun mit dem guten alten Abel. Wenn Selena neue Musik pushen möchte, scheint es ganz so, als date sie immer den Star, mit dem sie zusammenarbeiten will."

Auch Bella Hadid sei alles andere als erfreut über die angebliche Romanze zwischen Selena Gomez und The Weeknd, allerdings aus einem völlig anderen Grund. Die Sängerin ist nämlich eng mit Bella und ihrer großen Schwester Gigi Hadid (21) befreundet und trotzdem mussten die beiden aus den Medien von der Angelegenheit erfahren. "Bella und Gigi vorzuwarnen, wäre die respektvolle und ehrenhafte Art gewesen, mit der Sache umzugehen", so eine unbekannte Quelle des Portals.