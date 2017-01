Selena Gomez mit neuem Freund? Internet-Flirt mit Maluma 10.01.2017 13:26 Uhr / tr

Selena Gomez könnte endlich über ihre On/Off-Beziehung mit Justin Bieber hinweg sein. Auf Instagram bandelt die Schöne nun angeblich mit dem kolumbianischen Sänger Maluma an.

Das hoffen zumindest die Fans von Selena Gomez (24), seit die Sängerin am Wochenende den "Follow"-Button von Sänger Maluma (22) auf Instagram klickte. Außerdem likte die Schöne einen Beitrag des kolumbianischen Hotties. Der revanchierte sich seinerseits mit einem Like für ein Bild, das Selena mit den Worten "Vente pa' ca", zu Deutsch: "Komm her", kommentiert hatte und bei denen es sich zufällig auch um den Titel einer Kollabo-Single von Maluma und Ricky Martin (45) handelt. Außerdem folgt der Sänger seiner schönen Kollegin seit dem Wochenende ebenfalls auf ihrem virtuellen Fotoalbum – ob da wohl was in der Luft liegt?

Zumindest waren die Fans der beiden heißen Musikstars schnell dabei, Vermutungen über eine mögliche versteckte Bedeutung hinter den gegenseitigen Likes von Selena Gomez und Maluma anzustellen. So spekulierten einige, der Kommentar unter Sels Bild könne auf einen geplanten Remix der gleichnamigen Single hindeuten. Gestützt wird diese Vermutung angeblich durch das Motiv des Bildes: Dieses zeigt offenbar einen Close-up-Ausschnitt von einem Bühnenauftritt der "Revival"-Sängerin. Zu sehen sind darin die Hände der Beauty, in denen sie gerade ein Mikrofon hält.

Andere Fans hoffen wiederum auf einen eher romantischen Hintergrund der Aktion. Kommentare wie "Könnten Maluma und Selena Gomez nicht heiraten? Ihr würdet die süßesten Babys und Songs aller Zeiten machen", "Wenn Selena Gomez mit Maluma ausgehen würde, könnte ich glücklich sterben", oder auch "Ihr wärt das perfekte Paar" häufen sich unter dem Post des ehemaligen Disney-Stars. Ob an den Spekulationen allerdings tatsächlich etwas dran ist, wissen aktuell wohl nur Selena Gomez und Maluma selbst, denn bisher hat sich noch keiner der beiden offiziell dazu geäußert.