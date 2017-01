Selena Gomez mit neuem Freund Unzertrennlich mit The Weeknd 23.01.2017 17:17 Uhr / am

Es scheint ernst zu werden bei Selena Gomez und The Weeknd: Vergangene Woche sollen sich die Turteltauben gleich mehrmals gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt haben. Aus ihren Gefühlen füreinander machten sie dabei angeblich keinen Hehl.

Vor rund zwei Wochen wurden Selena Gomez (24) und The Weeknd (26) zum ersten Mal gemeinsam bei einem Date in Santa Monica gesichtet, Bilder zeigten sie eng umschlungen und küssend. Was genau zwischen der Ex-Freundin von Justin Bieber (22) und dem "Starboy" läuft, ist nicht bekannt. Doch wie es aussieht, sind die Sängerin und der Musiker momentan unzertrennlich. Ende vergangener Woche wurden sie laut "Hollywood Life" gleich bei zwei Dates zusammen in der Öffentlichkeit gesehen – und Augenzeugen zufolge hatten sie bei beiden Treffen jede Menge Spaß zusammen.

Wie ernst es zwischen Selena Gomez und The Weeknd zu sein scheint, macht diese Aussage eines Informanten deutlich: "Selena war in einem Restaurant in Panorama City, Kalifornien und aß mit The Weeknd und einigen anderen Freunden." Ob die "Same Old Love"-Interpretin ihren Freunden also bereits ihren neuen Freund vorgestellt hat? Das wissen bislang nur die Beteiligten selbst. Fest steht, dass die Turteltauben bereits am Tag zuvor zusammen in einem Club in Los Angeles gesehen wurden. In diesem Fall sollen sie den Abend aber lieber in trauter Zweisamkeit verbracht haben.

Selena Gomez und The Weeknd saßen bei ihrem romantischen Date demnach zusammen an einem "abgelegenen Tisch", wo sie ihm zärtlich über den Rücken gestreichelt haben soll. Zudem hätten sie sich in der einsamen Ecke geküsst, wie ein Beobachter dem Portal ebenfalls zu berichten wusste. Bei so viel Öffentlichkeit dürfte das offizielle Liebes-Outing als Paar vermutlich nicht mehr lange auf sich warten lassen.