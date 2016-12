Selena Gomez nach Rehab Mega happy in neuem Snapchat-Video 28.12.2016 18:20 Uhr / lm

Das vergangene Jahr war nicht leicht für Selena Gomez. Wegen ihrer Lupus-Erkrankung musste die "Same Old Love"-Sängerin ihre Tour abbrechen und in eine Klinik einchecken. Doch die Rehab hat sie offenbar gut überstanden: In einem neuen Snapchat-Video wirkt sie glücklicher denn je.

Selena Gomez (24) ist zurück! Nach ihrem Rehab-Aufenthalt geht es Sel wieder viel besser, wie der aktuelle Snapchat-Clip beweist. Darin albert die süße Sängerin mit einem Fan herum und strahlt regelrecht in die Kamera. In einem Restaurant der Kette "Texas Roadhouse" traf die Ex von Justin Bieber (22) auf ein Mädel, das dort arbeitet und ein riesiger Fan der "Good For You"-Hitmakerin ist, wie "Hollywood Life" berichtet.

Doch statt einfach nur schnell ein Autogramm zu verteilen, saßen Selena Gomez und die junge Kellnerin gemeinsam am Tisch und hatten Spaß mit Snapchat. Besonders der allseits beliebte Hunde-Filter hatte es den beiden Ladys angetan, wie man in dem Clip sieht. Sel kam aus dem Kichern gar nicht mehr heraus.

Auch außerhalb des Restaurants zeigte Selena Gomez, dass sie wieder voll die Alte ist und machte etliche Fotos mit anderen Fans. Dabei wirkte sie total relaxt und locker – obwohl sie nur in Jeans und T-Shirt unterwegs war, lächelte sie bereitwillig für ihre zahlreichen Anhänger und hatte viel Spaß.

Es sieht also ganz danach aus, als hätte Sel die schwere Zeit in der Rehab vorerst gut weggesteckt. Mittlerweile ist die sympathische Sängerin sogar wieder für andere da, denen es schlecht geht: An Heiligabend nahm sich die "Hands To Myself"-Interpretin ein paar Stunden Auszeit von ihrer Familie und besuchte ein Kinderkrankenhaus in Fort Worth, Texas – dort spielte sie mit den kleinen Patienten und packte auch beim Plätzchenbacken ordentlich mit an.

Gut möglich also, dass ihre Fans nach ihrem Rehab-Aufenthalt schon bald wieder mehr von Selena Gomez hören. Zwar gibt es noch keine Infos über eine neue Tour – dafür kündigte ihr Grafikdesigner kürzlich an, dass Sel an neuer Musik arbeitet.