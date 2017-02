Selena Gomez plant Grammy®s 2017 Heißes Fangirl von The Weeknd 07.02.2017 13:05 Uhr / wa

Bei den Grammy®s 2017 könnten Selena Gomez und The Weeknd ihr offizielles Pärchen-Debüt geben. Und tatsächlich: Die "Same Old Love"-Sängerin steckt angeblich bereits mitten in den Vorbereitungen für einen sexy Auftritt als Fangirl bei dem Event.

Seit Wochen scheinen Selena Gomez (24) und The Weeknd (26) auf Wolke sieben zu sein, diverse Paparazzi-Bilder zeugen von ihrem offensichtlich noch jungen Liebesglück. Ein offizieller Auftritt als Paar steht aber noch aus. Nun verdichten sich die Gerüchte, dass das bei den Grammy®s 2017 der Fall sein könnte. Nachdem bereits vergangene Woche über ein mögliches Pärchen-Debüt bei der Preisverleihung spekuliert wurde, legt nun ein Informant von "Hollywood Life" nach.

Demzufolge ist Selena Gomez angeblich bereit, den nächsten Schritt mit The Weeknd zu wagen und die Beziehung öffentlich zu machen. Die Sängerin wolle der ganzen Welt zeigen, wie glücklich sie sei und die Grammy®s 2017 seien für dieses Vorhaben genau richtig. Die Vorbereitungen für den besonderen Moment liefen bereits auf Hochtouren: "Selena ist bereit, ihren ersten öffentlichen Auftritt mit The Weeknd bei den Grammy®s zu absolvieren. Sie ist total aufgeregt und möchte umwerfend aussehen", weiß die Quelle aus Sels Innenleben zu berichten. "Sie plant, ein umwerfendes und sexy Outfit zu tragen und kann es kaum erwarten, ihm zuzujubeln."

Die Zeiten, in denen Selena Gomez und The Weeknd ihre Romanze vor der Öffentlichkeit verbergen, seien endgültig vorbei, denn: "Sie hat kein Problem damit, der Welt zu zeigen, wie stolz sie auf ihn ist und wie sehr sie ihn verehrt", berichtet die Plaudertasche weiter. Ob die "Same Old Love"-Interpretin Gelegenheit hat, dem "Starboy" als Gewinner Beifall zu spenden, wird sich am 12. Februar zeigen, dann werden die begehrten Grammy®s 2017 im "Staples Center" von Los Angeles verliehen.