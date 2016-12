Selena Gomez stalkt Justin Bieber auf Instagram Süchtig nach seinen Fotos 23.12.2016 11:36 Uhr / am

Ihre Trennung von Justin Bieber liegt nun mehr als ein Jahr zurück, nichtsdestotrotz scheint Selena Gomez immer noch nicht loslassen zu können. Die US-Sängerin soll den Schönling in den sozialen Medien stalken.

Zeigt das Verhalten von Selena Gomez (24), dass sie einfach nicht über Justin Bieber (22) hinwegkommt? Auch Jahre nach ihrer Trennung soll der Mädchenschwarm immer noch ungemeinen Einfluss auf die US-Sängerin haben. Ein Informant verriet gegenüber dem Magazin "Life & Style" nun: "Justin ist immer noch Gift für Selena. Selbst wenn er nicht da ist, ist sie selbstzerstörerisch seinetwegen." Die Sängerin sei demnach auch noch weiterhin von ihm und seinem Leben so angezogen, dass sie ihn in den sozialen Medien sogar stalkt und regelrecht süchtig nach Justin Bieber ist.

Das würde jedenfalls auch erklären, warum die beiden im Sommer auf Instagram aneinandergeraten sind. Als Justin Biebers damalige Freundin Sofia Richie (18) nämlich aufs Heftigste angefeindet wurde, drohte der Schönling seinen Fans damit, seinen Account zu löschen. Selena Gomez schaltete sich ein und schrieb Biebs, dass er keine Fotos von seiner Freundin posten solle, wenn er mit all dem Hass nicht umgehen könne. "Sei nicht sauer auf deine Fans", so Sel damals.

Doch damit nicht genug: Denn ein Informant will nicht nur wissen, dass Selena Gomez den Superstar in den sozialen Medien verfolgt, sondern auch, dass "Selena viel trinken und kaum etwas Anderes machen würde, als über Justin zu sprechen und an ihn zu denken." Sie konfrontierte angeblich sogar Freunde mit Fotos aus ihrer Beziehung mit Justin Bieber, obwohl dieser zu diesem Zeitpunkt bereits mit Sofia Richie liiert war. Freunde der "Kill Em With Kindness"-Sängerin würden sich sorgen. "Es war merkwürdig. Sie konnte nicht aufhören. Sie sagte, dass sie ihn vermisse und die Bilder sie glücklich machen würden. Aber ihre Freunde dachten lediglich, dass es sie nur krankmache", so die Quelle.