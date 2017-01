Selena Gomez steht zu The Weeknd Liebesbeweis via Instagram 30.01.2017 12:48 Uhr / or

Seit Beginn des Jahres überschlagen sich die Gerüchte, dass zwischen Selena Gomez und The Weeknd etwas läuft. Jetzt setzt die Sängerin ein klares Zeichen und beweist mit einem Instagram-Video, dass sie zu ihrem Schatz steht.

Momentan genießen Selena Gomez (24) und The Weeknd (26) eine gute Zeit in Italien. Erst kürzlich berichtete "Hollywood Life" davon, wie liebevoll die beiden miteinander umgehen und romantische Momente miteinander teilen. Während Paparazzi die Foto-Beweise lieferten, stellte sich Sel jetzt auch höchstpersönlich auf die Seite des "Starboys" und teilte auf Instagram ein Video, das ihren Ausflug dokumentiert.

The Weeknd sitzt dabei auf der Rückbank eines Boots, während die "Kill Em With Kindness"-Sängerin die Kamera auf ihn richtet. Regungslos sitzt er dort und scheint die Situation voll und ganz zu genießen, während Selena Gomez offenbar mit einer anwesenden Frau plaudert. Und das Gespräch könnte passender nicht sein. "Ich denke, wir werden dahinterkommen", hört der Betrachter aus dem Off. Ob die talentierte Goldkehle damit auf all die Spekulationen um sie und Abel Makkonen Tesfaye, wie The Weekend heißt, anspielen möchte?

Sollte dies der Fall sein, setzt sie auf jeden Fall ein klares Zeichen. Ihr Video betitelte sie mit einem Emoji, dessen Augen zu roten Herzen geformt sind. Offensichtlich ist Selena Gomez bis über beide Ohren verliebt in ihren neuen Begleiter. Während sie am Wochenende eine schöne Zeit in Florenz genossen, kamen sie sich Augenzeugenberichten zufolge sehr nah. Sie betrachteten die Stadt und der Sänger soll "ET" zufolge seinem Date etliche Küsse gegeben haben. Später wurden sie angeblich in einem Restaurant gesehen, wo sie die Außenwelt überhaupt nicht beachteten und nur Augen für sich hatten.

Das aktuelle Instagram-Video kommt bei Selenas Followen jedenfalls ausgesprochen gut an. Etliche schreiben "Wunderschönes Paar" oder "Ich bin so glücklich! Endlich! Selena und Abel für immer!" Andere wissen genau, wie schnell sich der bahnbrechende Clip verbreiten wird und prognostizieren: "Okay, das wird das Internet zum Zusammenbruch bringen." Hoffentlich nicht, denn solche Anblicke erobern wahrlich diverse Fan-Herzen.