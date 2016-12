Selena Gomez und "Quantico"-Star Priyanka Chopra Jetzt als Kolleginnen unterwegs 21.12.2016 11:57 Uhr / cb

Selena Gomez ist nach ihrer Reha ins Rampenlicht zurückgekehrt. In Zukunft wird sie dort mit einer weiteren Powerfrau an ihre Seite zu sehen sein: Die Sängerin arbeitet bald mit Bollywood-Export Priyanka Chopra zusammen.

Selena Gomez (24) und Priyanka Chopra (34) werden zusammen auf dem Fernsehschirm zu sehen sein. Für den Haarpflege-Hersteller "Pantene" stehen die beiden bald als Kolleginnen vor der Kamera. Selena Gomez wirbt bereits seit 2015 für den Shampoo-Produzenten, schloss damals einen Deal über drei Millionen Dollar ab. Nun wirbt also auch "Quantico"-Star Priyanka Chopra für die Marke und zwar in der Kampagne mit dem Titel "Strong Is Beautiful". Die Neuigkeit verkündete der Manager der indischen Schauspielerin via Instagram: "#proudmanager @priyankachopra dieses Mädel rockt. Schließt Verträge ab, schlägt Wellen, verändert das Spiel #diversityinadvertising."

Es geht also für beide Mädels weiter – oder wieder – bergauf. Nachdem Selena Gomez im August ihre Tour abgebrochen hatte und sich aus gesundheitlichen Gründen in eine Reha begab, kehrt die "Same Old Love"-Sängerin nun imposant auf die große Bühne zurück. Vor wenigen Tagen erst verkündete sie einen weiteren Werbe-Mega-Deal. Auf ihrem Instagram-Profil verriet Selena Gomez ihren Fans, dass sie in Zukunft mit dem New Yorker Lederwaren-Traditionsunternehmen "Coach" zusammenarbeiten werde. Für ein stolzes Gehalt von 10 Millionen Dollar wird Selena Gomez nicht nur das Gesicht der neuen Kampagne. Zudem soll die Ex von Justin Bieber (22) mit Designer Stuart Vevers (43) eine eigene Kollektion entwerfen.

Auch für Neu-Kollegin Pryanka Chopra läuft derzeit alles rund. Die 34-Jährige hat sich längst außerhalb von Bollywood einen Namen gemacht. Nicht nur ihre Erfolgsserie "Quantico" läuft auf den TV-Schirmen weltweit rauf und runter. Ab Mai nächsten Jahres wird Priyanka Chopra auch an der Seite von Muskelberg Dwayne "The Rock" Johnson (44) und Frauenschwarm Zac Efron (29) im Kino-Reboot der Fernseh-Kultserie "Baywatch" zu sehen sein. Vor allem dürfen ihre Fans aber nun gespannt sein, wie sich Priyanka Chopra an der Seite von Selena Gomez schlägt. Und ob die beiden auch ein gemeinsames Duett anstimmen werden – immerhin ist die ehemalige Miss World auch als Sängerin tätig.