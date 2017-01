Selena Gomez und Taylor Swift Geheimes Treffen der BFFs 17.01.2017 11:00 Uhr / wa

In letzter Zeit hielt sich das Gerücht, die Freundschaft von Selena Gomez und Taylor Swift könnte endgültig zerbrochen sein. Der Grund: Es gab angeblich keine Treffen mehr. Doch nun soll es eine Aussprache zwischen Sel und TayTay gegeben haben. Sind sie noch BBFs?

Offenbar schon. Angeblich sahen sich Selena Gomez (24) und Taylor Swift (27) in dieser Woche zum ersten Mal seit langer Zeit wieder. Und wie ein Informant "Hollywood Life" zu berichten wusste, hatten sich die langjährigen Freundinnen jede Menge zu berichten. "Taylor und Selena hatten ein geheimes Treffen in Taylors Haus in Beverly Hills. Es war das erste Mal seit Monaten, dass sie sich gesehen haben und sie hatten einiges aufzuholen."

Aber worüber genau haben Selena Gomez und Taylor Swift bei dem geheimen Treffen gesprochen? "Sie haben über alles geredet. Selena fuhr spätabends zu Taylor rüber, wo sie mehrere Stunden blieb. Es waren nur die beiden da. Sie redeten über Freunde, Ex-Freunde, die Liebe und natürlich Musik", fasst die Plaudertasche die Unterredung zusammen. Gesprächsthema war aber offenbar auch die vermeintliche Romanze der "Same Old Love"-Interpretin mit The Weeknd (26), die aktuell für Schlagzeilen sorgt. "Ja, Selena und Taylor haben über The Weeknd gesprochen. Sie haben über jede Menge Kerle gesprochen, aktuelle Schwärme und alte Flammen inklusive."

Was Selena Gomez und Taylor Swift konkret über ihre Verflossenen und neue Schwärme zu erzählen hatten, verriet die Quelle aber nicht. Dabei würde es vermutlich viele Fans brennend interessieren, was denn genau zwischen Sel und The Weeknd läuft, die vergangene Woche erstmals gemeinsam bei einem Date gesichtet wurden. Knutschbilder zeugen davon, dass es zumindest mehr als Freundschaft ist, die die Sängerin und den Musiker verbindet.