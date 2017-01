Selena Gomez und The Weeknd Affäre hinter Bella Hadids Rücken? 27.01.2017 10:26 Uhr / lm

Selena Gomez und The Weeknd sind offenbar auf dem besten Weg, das neue Traumpaar Hollywoods zu werden. Aber kann es sein, dass die Romanze zwischen den beiden schon ihren Anfang nahm, als der Musiker noch mit Bella Hadid liiert war?

Vor rund zwei Wochen wurden Selena Gomez (24) und The Weeknd (26) zum ersten Mal zusammen beim Date in Santa Monica gesichtet, eng umschlungen und knutschend. Seither wird wild spekuliert, ob es sich um einen bloßen Flirt oder den Anfang einer Beziehung handelt. Geht es nach einem Informanten von "Hollywood Life", ist die Anziehungskraft auf alle Fälle nicht mehr so frisch, wie es den Anschein hat. Denn angeblich sollen die Funken bereits bei der "Victoria’s Secret Fashion Show" übergesprungen sein – im Jahr 2015, als der Musiker offiziell mit Bella Hadid (20) zusammen war.

"Sie haben beide bei der Show performt und The Weeknd war sofort hin und weg von Selena", erinnert sich die Plaudertasche an die erste Begegnung von Selena Gomez und dem "Starboy" bei der Fashion-Show zurück. Aber welchen Eindruck machte der damalige Freund von Bella Hadid auf die Sängerin? "Sie dachte, dass er süß ist. " Dennoch sei ein Flirt für die "Same Old Love"-Interpretin zu dem Zeitpunkt nicht infrage gekommen. Der Grund: "Er war in einer Beziehung." Und zwar mit Bella Hadid, die ebenso wie Sel selbst zum großen Freundeskreis von Taylor Swift (27) gehört.

Dass der Musiker trotz Beziehung angeblich schon damals ein Auge auf Selena Gomez geworfen hatte, könnte damit zu tun haben, dass die Sache mit Bella Hadid zu der Zeit nicht ganz so fest gewesen sei. "The Weeknd und Bella Hadid haben sich zu der Zeit gedatet, aber es war eine Art On/Off-Ding", so die Quelle weiter. "Sie hatten ihre Probleme."