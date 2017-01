Selena Gomez und The Weeknd auf Wolke sieben Keine Zeit mehr für Fans? 31.01.2017 13:01 Uhr / cb

Während ihres Italien-Trips wurden Selena Gomez und The Weeknd von zahlreichen bewundernden Fans begutachtet. Doch anstelle auf ihre Liebesbekundungen einzugehen und ihnen etwas Aufmerksamkeit zu schenken, lachten sie wohl nur über diese.

Das zumindest berichtet "Hollywood Life". In dem Klatschportal heißt es, dass Selena Gomez (24) und The Weeknd (26) die Herzen ihrer Anhänger zum Schmelzen gebracht haben, während sie turtelnd durch die Stadt zogen. Die Fans sollen ihnen Worte wie "Amore" entgegen gerufen haben – vermutlich als Anspielung darauf, dass die Sänger als das neue Traumpaar am Musikerhimmel gesehen werden. Doch so richtig drauf reagieren wollten die Zwei angeblich nicht. Es heißt, dass Sel und Abel Makkonen Tesfaye, wie der kanadische R&B-Sänger im echten Leben heißt, die Reaktionen bloß mit einem Lachen abgetan hätten.

Ein Zeichen, dass Selena Gomez und ihr Neuer keine Lust auf ihre Fans haben? Möglicherweise, doch wahrscheinlich genießen sie auch einfach die gemeinsame Zeit, und wie jeder weiß, ist Lachen das Geheimnis für eine glückliche Beziehung. Außerdem sollen sich die Berühmtheiten schließlich auch noch Zeit genommen haben, ihren Anhängern eine Freude zu machen. Eine Quelle berichtete der Boulevard-Seite, dass sie "Autogramme unterzeichnet und für Fotos mit italienischen Fans posiert haben, während sie in Florenz waren. Später hatten sie ein Mittagessen in dem beliebten Trattoria Borgo Antico Restaurant, wo sie gute Weine, Käse und Pastagerichte probierten."

Ihr Lachen zeigt zudem auch, dass sie kein Problem damit haben, miteinander in Verbindung gebracht zu werden. Jüngst teilte Selena Gomez sogar ein Video auf Instagram, das The Weeknd beim Entspannen auf einem Boot zeigt. Um den Liebesbeweis perfekt zu machen, fügte sie auch noch einen Emoji mit Herz-Augen hinzu. Die Fans feierten den Clip und schrieben etwa: "Ich bin so glücklich! Endlich! Selena und Abel für immer!"