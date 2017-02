Selena Gomez und The Weeknd Baby schon unterwegs? 03.02.2017 11:20 Uhr / am

Die Romanze von Selena Gomez und The Weeknd ist noch ganz frisch, dennoch machen bereits Baby-Gerüchte die Runde. Doch was sagt die "Same Old Love"-Sängerin zu den Spekulationen?

Selena Gomez (24) und The Weeknd (26) schweben seit wenigen Wochen offensichtlich auf Wolke sieben, wie diverse Paparazzi-Schnappschüsse zeigen. Doch kann es sein, dass bereits nach so kurzer Zeit Nachwuchs bei den beiden unterwegs ist? "Selena ist definitiv nicht mit dem Kind von The Weeknd schwanger", erklärt ein Vertrauter "Hollywood Life" und fügt hinzu, was die Sängerin von den Spekulationen hält: "Sie lacht mit ihren Freunden darüber und findet die neuesten Gerüchte urkomisch."

Dass Selena Gomez über die Gerüchte lacht, liegt aber angeblich nicht daran, dass sie sich kein Kind mit The Weeknd vorstellen kann, sondern eher an dem Zeitpunkt, an dem diese aufkommen: "Es ist nicht so, dass sie keine Familie mit The Weeknd möchte. Sie weiß, dass er ein großartiger Vater sein würde, aber die Dinge sind einfach noch zu frisch. Sie kann jetzt noch nicht an Kinder mir ihrem neuen Freund denken", so die Quelle weiter. Eine Familie planen Sel und der Musiker also offenbar noch nicht. Doch dafür sollen sie bereits andere gemeinsame Pläne für die Zukunft schmieden.

"Er möchte Musik mit Selena schreiben", weiß die Plaudertasche ebenfalls aus dem Liebesleben von Selena Gomez und The Weeknd zu berichten. Zwar sei noch nicht klar, ob die Songs es je ins Studio schaffen würden. Aber in den Augen von The Weeknd sei die gemeinsame kreative Arbeit die größte Verbindung, die er mit seiner Freundin teilen könne. Für den "Starboy" sei das die Krönung einer ohnehin schon "guten Zeit", die er mit der Ex-Freundin von Justin Bieber (22) habe.