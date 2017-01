Selena Gomez und The Weeknd Folgt nun ein Liebesfilm? 26.01.2017 15:33 Uhr / sk

Liebes-Outing auf Instagram, romantische Dates – Selena Gomez und The Weeknd scheinen wirklich unzertrennlich zu sein. Deshalb werden nun sogar Gerüchte laut, dass die beiden Turteltauben auch beruflich gemeinsame Sache machen könnten, einen Liebesfilm zum Beispiel.

Laut "Hollywood Life" sei eine Kollaboration von Selena Gomez (24) und The Weeknd (26) nur noch eine Frage der Zeit. Doch statt ihre Fans mit einem Duett zu überraschen, zieht es das Traumpaar angeblich auf die Kinoleinwand. "Gemeinsame Musik wäre großartig, weil beide diese Leidenschaft teilen, aber The Weeknd möchte mehr in Richtung Filmprojekte und würde es gut finden, mit Selena den Screen zu teilen", so eine unbekannte Quelle.

Bevor Selena Gomez und The Weeknd gemeinsam vor der Kamera stehen, wird vermutlich aber noch etwas Zeit vergehen. Denn: "Zu aller erst wollen sie aber eine erfolgreiche Beziehung, und falls die Zusammenarbeit sie ruinieren würde, würde er zusätzlichen Kram sofort stoppen, damit die Romanze weiter gedeihen kann." Doch auch ohne gemeinsames Projekt könnten Sel und The Weeknd vor großen Hürden stehen. Gigi Hadid (21), die Schwester von Bella Hadid (20), hat sich nun gegen die Liebelei ausgesprochen – Selena habe den Sis-Code gebrochen, heißt es.

Droht womöglich eine jähe Trennung bei Selena Gomez und ihrem Freund? Wie weit der Zickenkrieg noch gehen wird, kann bisher nur spekuliert werden – eine Zusammenarbeit wird allerdings nicht der Trennungsgrund werden. Denn laut der Internetpolizei "Gossip Cop" haben die süße Brünette der und der "Starboy"-Interpret gar keine Pläne für eine Kollaboration.

Ein nahestehender Informant von Selena Gomez lässt wissen, dass an einem gemeinsamen Liebesfilm mit The Weeknd nichts dran ist. Über solch ein Vorhaben hätten die beiden bisher nicht einmal gesprochen. Doch was nicht ist, kann noch werden. Fakt ist indes aber, dass die beiden kaum die Finger voneinander lassen können. Erst jüngst verbrachten sie über drei Stunden in einem Restaurant in Los Angeles und haben dort ihre Zweisamkeit genossen.