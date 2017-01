Selena Gomez und The Weeknd Heiße Stunden in der Öffentlichkeit 30.01.2017 12:41 Uhr / or

Es wird immer ernster zwischen Selena Gomez und The Weeknd. Die Turteltauben unternahmen ihre erste gemeinsame Reise nach Italien und sahen dabei so verliebt aus.

Während des Trips knisterte es gewaltig zwischen Selena Gomez (24) und The Weeknd (26). "Hollywood Life" zufolge sei der romantische Ausflug ein voller Erfolg gewesen. Es macht angeblich ganz den Anschein, als seien die ersten Annäherungsversuche geglückt. Beide schmusten innig und küssten sich – in aller Öffentlichkeit.

Zuerst wurde das frische Pärchen auf dem Piazza Michelangelo gesichtet, wo sie den Ausblick auf Florenz genossen. Die Sängerin soll ihr Handy hochgehalten haben, während der "Starboy" seiner Liebsten ein paar Küsse verpasste. Waren sie wohl dabei, Liebes-Selfies zu schießen? Die Ergebnisse sind bislang leider noch nicht aufgetaucht, aber der Anblick soll auch so herzerwärmend gewesen sein. Eine Plaudertasche berichtete "ET", dass die beiden "sehr verliebt" gewirkt hätten.

Und offensichtlich sind die beiden mittlerweile auch so innig, dass sie gemütlich im Casual-Dress gekleidet die Zeit miteinander genießen. Während Selena Gomez ein rotes Sweatshirt und Jeans trug, kleidete sich The Weeknd in eine Jeansjacke in Kombination mit einer schwarzen Hose. Seine Baseball-Cap durfte natürlich auch nicht fehlen. Sie müssen sich also nicht stundenlang herausputzen, um ihre Herzen höher schlagen zu lassen.

Sie genießen die Nähe, die sie miteinander teilen voll und ganz. Nach ihrem kleinen Ausflug gingen sie angeblich in einem nahe gelegenen Restaurant essen, wo die Köstlichkeiten allerdings ebenfalls in den Hintergrund rückten. Der Augenzeuge berichtete: "Selena hat sich sehr süß und liebevoll gegenüber The Weeknd verhalten. Er hat sie zum Lachen gebracht und sie hatte nur Augen für ihn. Es war so, als würde nichts um sie herum existieren – nur die beiden. Sie waren total ineinander versunken." Amors Pfeil hat sie offensichtlich getroffen.