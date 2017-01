Selena Gomez und The Weeknd Liebe auf Instagram bestätigt? 26.01.2017 09:55 Uhr / cb

Selena Gomez und The Weeknd werden seit Kurzem als neues Traumpaar der Musikwelt gehandelt. Offiziell ist die Beziehung bislang nicht. Doch nun scheinen die Turteltauben ihre Romanze via Instagram bestätigt zu haben.

Zumindest haben Selena Gomez (24) und The Weeknd (26) deutlich gemacht, dass sie seit Kurzem auf neue Weise in Kontakt stehen. Wie "Hollywood Life" schreibt, folgen sich die Sängerin und der Musiker seit wenigen Tagen auf Instagram. Demnach folgt er ihr seit Montag, sie machte es ihm einen Tag später nach. Offiziell bestätigt ist eine Beziehung damit natürlich nicht. Doch dass sie ausgerechnet jetzt anfangen, sich in dem sozialen Netzwerk zu folgen, deutet darauf hin, dass es auf alle Fälle nichts zu dementieren gibt.

Wie aussagekräftig digitale Freundschaften sind, machte kurz nach Bekanntwerden der ersten Liebesgerüchte Bella Hadid (20), die Ex-Freundin von The Weeknd, deutlich – indem sie der Sängerin seither nicht mehr auf Instagram folgt. Eine Aktion, die eindeutig als Statement dafür gewertet wurde, dass die Laufstegschönheit überhaupt nicht begeistert davon ist, dass sich eine ihrer Freundinnen offenbar ihren Ex-Freund geschnappt hat, mit dem sie noch bis November vergangenen Jahres liiert war. Letztlich liegt eine Beziehung von Selena Gomez und dem "Starboy" aber weiter nur im Bereich des Spekulativen. Doch die Zeichen stehen eindeutig auf Liebe.

Vor rund zwei Wochen wurden die "Same Old Love"-Interpretin und der Musiker zum ersten Mal zusammen beim Date in Santa Monica gesichtet. Paparazzi-Bilder zeugen von ihrem Glück, sie zeigen die beiden eng umschlungen und küssend. In der vergangenen Woche wurden Selena Gomez und The Weeknd bei zwei weiteren romantischen Dates gesehen. Und wie ein Informant dem US-Portal steckte, hätten sie auf den anderen jeweils einen "großen Eindruck" hinterlassen – und seien "wirklich ineinander verliebt".