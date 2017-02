Selena Gomez und The Weeknd Pärchen-Debüt bei den Grammy®s 2017? 02.02.2017 10:23 Uhr / wa

Auch wenn ihre Beziehung noch nicht bestätigt wurde: Selena Gomez und The Weeknd sind derzeit das heißeste Paar am Musikhimmel. Ob die beiden Turteltäubchen wohl die Grammy®s 2017 dazu nutzen, um ihre Liebe offiziell bekannt zu geben?

Der Countdown läuft. Am 12. Februar ist es so weit: Sowohl Selena Gomez (24) als auch The Weeknd (26) werden zu den Grammy®s 2017 im "Staples Center" von Los Angeles erwartet. Ob die beiden Frischverliebten sich dann endlich zu ihrer angeblichen Beziehung bekennen? Seit Wochen machen die beiden zumindest keinen Hehl daraus. Händchen haltend und auch knutschend wurden die beiden Musiker schon abgelichtet.

Und wenn man Medienberichten glauben darf, soll The Weeknd nun Selena Gomez für eine Party vorab der Grammy®s 2017 ganz offiziell als seine Begleitung angegeben haben. Außerdem wolle der "Starboy"-Sänger laut "Hollywood Life" alles in seiner Macht Stehende tun, um während der Preisverleihung neben seiner Liebsten zu sitzen. Dem US-amerikanischen Portal zufolge sollen sie in der geplanten Sitzordnung nämlich bislang nicht nebeneinander Platz nehmen. Zumindest noch nicht. Das soll sich, wenn es nach The Weeknd geht, schnellstmöglich ändern. Er möchte die Grammy®s 2017 ganz nah an der Seite von Selena Gomez erleben.

Schon letztes Jahr waren Selena Gomez und The Weeknd bei den Grammy®s 2017. Damals besuchten sie die Preisverleihung allerdings getrennt voneinander. Während sie mit Taylor Swift (27) zum Event erschien, kam der R'n'B-Musiker in Begleitung seiner Ex-Freundin Bella Hadid (20). Doch das dürfte sich dieses Jahr ändern. Zumal die beiden seit Wochen unzertrennlich scheinen. Erst vergangenes Wochenende genossen sie einen romantischen Trip nach Italien. Doch ihre Turtelei gefällt längst nicht jedem. Unter anderem Justin Bieber (22). Laut "Hollywood Life" soll dieser nicht bei den Grammy®s 2017 erscheinen – und das trotz mehrerer Nominierungen. Ob es möglicherweise etwas mit Selena Gomez und The Weeknd zu tun hat? Möchte Biebs es vielleicht vermeiden, dabei zu sein, wenn die beiden Frischverliebten ihr Pärchen-Debüt bei den Grammy®s 2017 geben?