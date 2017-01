Selena Gomez und The Weeknd Romanze sollte geheim bleiben 12.01.2017 17:11 Uhr / wa

Selena Gomez und The Weeknd sorgen aktuell mit Knutschbildern für Aufsehen. Das war anfangs angeblich nicht so geplant, die Turteltauben wollten ihre Romanze zunächst geheim halten, heißt es. Aus Rücksicht auf Bella Hadid?

Für viele Fans war es eine große Überraschung: Selena Gomez (24) und The Weeknd (26) alias Abel Tesfaye wurden eng umschlungen und knutschend vor dem Restaurant "Giorgio Baldi" im kalifornischen Santa Monica erwischt. Ganz so unbeabsichtigt sei das aber nicht passiert, wie ein Informant "E! News" zu berichten wusste. Zumindest wollten sie sich nicht verstecken: "Zuerst wollten Selena und Abel ein Geheimnis aus ihrer Beziehung machen. Aber dann haben sie sich entschieden, dass es sie nicht sorgen soll, wenn jeder über sie Bescheid weiß." Ob ihre zunächst geplante Rücksichtnahme etwas mit Bella Hadid (20), der Ex-Freundin des Musikers, zu tun hatte, berichtet der Vertraute nicht.

Wie lange das schon geht und was genau zwischen Selena Gomez und The Weeknd läuft, ist ebenfalls nicht bekannt. Doch geht es nach der Quelle, haben sich die beiden wohl schon länger zueinander hingezogen gefühlt. Der Musiker zumindest soll die "Same Old Love"-Interpretin schon immer für "extrem talentiert und sexy" gehalten haben. Dass sie miteinander anbandeln, sei aber noch ganz frisch: "Sie haben kürzlich angefangen, miteinander zu reden, vor den Ferien, aber sie war schon vorher auf seinem Radar. Sie sind mit ihren Erwartungen auf einem Level und denken, dass der andere wirklich lustig ist."

Ob Selena Gomez und The Weeknd das neue Hollywood-Traumpaar werden, steht aber offenbar noch in den Sternen. Die Turteltauben zumindest wollen sich Zeit nehmen: "Sie gehen die Sache langsam an und wollen sich erst einmal kennenlernen."