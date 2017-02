Selena Gomez verärgert The Weeknd Liebeserklärung an Justin Bieber in neuem Song? 06.02.2017 10:06 Uhr / wa

Zwischen Selena Gomez und The Weeknd scheint es aktuell heftig zu funken, doch die Wirbelwindromanze könnte sich bereits jetzt dem Ende nähern. Denn in ihrem neuen Song hat die Sängerin offenbar eine romantische Botschaft an ihren Ex Justin Bieber versteckt.

Bahnt sich etwa wieder eine Liebesreunion zwischen Selena Gomez (24) und Justin Bieber (22) an? So ganz kommt das ehemalige Teeniepärchen offenbar nicht voneinander los – trotz heftiger Beziehungsgerüchte um die Sängerin und The Weeknd (26). Neuester Hinweis auf wiedererwachte Gefühle könnte sich hinter einem Post in Selenas Instagram Story verbergen. Am Wochenende tauchte dort ein Teaser zu ihrem neuesten Song auf – und zwar mit pikantem Inhalt. "Ich hatte einen Traum, dass wir wieder 17 sind, Sommernächte … niemals erwachsen werden", trällert Selena Gomez in dem Schwarz-Weiß-Clip. Eine deutliche Anspielung auf Justin Bieber? Schließlich lernten sich beide mit 17 kennen und lieben.

Was The Weeknd wohl von dieser Anspielung hält? Immerhin werden die beiden Stars zurzeit als das neue Traumpaar der Musikindustrie gefeiert. Nach dem Liebesaus mit Topmodel Bella Hadid (20) wurden Selena Gomez und der "Starboy" turtelnd in Italien gesichtet. Selena Gomez postete dort höchstpersönlichen einen Clip, der Abel Tesfaye auf der Rückbank eines Boots zeigte. Inzwischen wurde das Video allerdings gelöscht – inklusive Herzchen-Emoji.

Kriselte es etwa damals schon zwischen dem angeblichen Liebespärchen? Ganz glatt dürfte es bei Selena Gomez und The Weeknd jedenfalls von Anfang an nicht gelaufen sein: Bella Hadid zeigte bislang deutlich, dass sie von der Neuen an der Seite ihres Ex-Lovers alles andere als begeistert ist und entfolgte Selena Gomez kurzerhand bei Instagram. Und auch Justin Bieber ist offenbar kein Fan seines Nachfolgers. Auf die Frage eines Reporters, was er von der Musik des R&B-Musiker halte, meinte Biebs, er möge die Tracks nicht.