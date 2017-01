Selena Gomez verliebt in The Weeknd Nun mischt sich Kylie Jenner ein 19.01.2017 09:58 Uhr / lm

Selena Gomez könnte mit The Weeknd endlich ein neues Liebesglück gefunden haben. Ihr Freundeskreis teilt die Freude über die junge Romanze aber angeblich nicht. Im Gegenteil: Kylie Jenner soll sogar sauer auf Sel sein.

Eigentlich könnte alles so schön sein: Selena Gomez (24) scheint nach dem Rehab-Aufenthalt wieder besseren Zeiten entgegenzublicken, in der vergangenen Woche wurde sie zumindest turtelnd beim Date mit Abel Tesfaye (126) alias The Weeknd gesichtet. Der Haken an der Sache: Der Musiker war bis November 2016 mit Bella Hadid (20) liiert, die zum Bekanntenkreis der Sängerin gehört. Nun soll sich ein Gruppenmitglied, Kylie Jenner (19), in die Angelegenheit eingemischt haben.

"Kylie möchte, dass Abel und Bella wieder zusammen kommen und sie ist nicht schüchtern, das zu sagen", wusste ein Informant "Hollywood Life" zu berichten. "Selena sollte beunruhigt sein, weil Bella jede Menge Freunde hat und die hätten gerne, dass Bella und Abel wieder ein Paar werden. Kylie möchte ein Doppel-Date mit ihnen, und sie ist mehr Team Bella als Team Selena." Ob die Freunde von Bella Hadid einem Liebesglück von Selena Gomez und The Weeknd entgegenstehen? Das Model selbst soll zumindest gar nicht so traurig über die Trennung von dem Musiker sein. Wie jüngst eine Quelle "People" steckte, ist Bella Hadid angeblich vor allem aus einem Grund sauer: dass die Liebelei so kurze Zeit nach der Trennung kommt. "Bella und Abels Trennung war nicht dramatisch, aber natürlich ist sie verletzt und sauer, dass er so schnell zu Selena weiter gezogen ist."

Selena Gomez und The Weeknd wurden vergangene Woche gemeinsam vor einem Restaurant in Santa Monica abgelichtet. Bilder zeigen die "Same Old Love"-Sängerin und den "Starboy"-Interpret umarmt und küssend. Ob es sich um einen Flirt oder den Beginn einer großen Liebe handelt, steht aber noch in den Sternen.