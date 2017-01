Selena Gomez verliebt in The Weeknd Sexy Einblicke ins Liebesleben 25.01.2017 08:49 Uhr / sk

Nach all dem Liebesdrama mit Justin Bieber scheint Selena Gomez in The Weeknd die große Liebe gefunden zu haben. Die zwei Turteltauben zeigten sich bei ihren öffentlichen Auftritten unzertrennlich. Wie heiß es in der Beziehung zugeht, hat nun eine nahestehende Person des Paares enthüllt.

"Er mag sie wirklich. Sie schreiben jeden Tag", verrät der unbekannte Informant von "E! Online" über Selena Gomez (24) und The Weeknd (26). "Sie führen eine wirklich sexy und flirty Beziehung." So würden sie den gleichen Humor teilen, und schätzen die Persönlichkeit des anderen. Obwohl Fans bereits die Hochzeitsglocken läuten hören, wollen Selena und Abel Makkonen Tesfaye, wie The Weeknd mit bürgerlichen Namen heißt, erst einmal alles langsam angehen lassen.

"Für jetzt haben sie erst einmal nur Spaß und genießen die Zweisamkeit", plaudert der Vielwisser aus. Und die romantischen Stunden verbringen Selena Gomez und der "Starboy"-Hitmaker am liebsten mitten in Los Angeles. Jüngst genossen sie in der kalifornischen Promi-Metropole ein Dinner. "Sie waren dort drei Stunden! Nur die beiden", teilt ein Augenzeuge dem Klatschportal mit. "Sie kamen raus und wirkten so glücklich."

Als wären die dazugehörigen Knutsch-Pics nicht schon Beweis genug, kann auch eine andere Plaudertasche bestätigten, dass es bei Selena Gomez aktuell nicht besser laufen könnte. "Selena wollte sich eigentlich nur darauf konzentrieren, wieder die Alte zu werden und The Weeknd kam gerade erst aus einer Beziehung und hat gerade erst sein Album veröffentlicht", so der anonyme Promi-Kenner. Doch genau all das sei zum richtigen Zeitpunkt passiert – der Ex von Bella Hadid (20) würde Sel nun bei ihrem Selbstfindungstrip unterstützen. "Er denkt, dass sie sehr talentiert ist und sexy." Dennoch wollen sie in ihrer Romanze nichts überstürzen: "Sie lassen die Dinge langsam angehen und lernen sich erst einmal kennen."

Während Selena Gomez und The Weeknd mit rosaroter Sonnenbrille durchs Leben spazieren, scheint Justin Bieber (22) von Eifersucht gepackt worden zu sein. Er disste den Lover seiner On/Off-Flamme und ließ kein gutes Haar an dessen Musik. Wird Biebs womöglich in den nächsten Eroberungsversuch starten und um die Gunst von Selena buhlen?