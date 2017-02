Selena Gomez vom Instagram-Thron geschubst Beyoncé ist neue Queen 02.02.2017 15:12 Uhr / cb

Bislang konnte niemand Selena Gomez die Instagram-Vorherrschaft streitig machen. Doch die Sängerin bekommt mächtige Konkurrenz: Keine Geringere als Queen Bey alias Beyoncé stieß Sel vom Thron – zumindest was das Rekord-Bild der Foto-Plattform angeht.

Ganze 6,3 Millionen Likes kassierte Selena Gomez (24) einst für sexy Cola-Kampagnen-Pic auf Instagram. Damit bekam das gesponserte Bild mehr als irgendein anderer Schnappschuss in dem virtuellen Fotobuch – bis jetzt. Denn Beyoncé (35) ließ nun auf Instagram eine wahre Bombe platzen: Die Pop-Diva ist erneut schwanger. Damit nicht genug, Bey und Ehemann Jay Z (47) erwarten sogar Zwillinge. Zu dieser Enthüllung teilte die Musikerin ein Foto von sich in zarter Lingerie, die ihren kugelrunden Babybauch in Szene setzt. Prompt standen die Fans der Sängerin Kopf. Innerhalb von 15 Stunden kassierte der Post rund 7,6 Millionen Likes – ein neuer Rekord.

Selena Gomez dürfte es nicht allzu schwernehmen. Schließlich ist die Ex von Justin Bieber (22) in Sachen Follower auf Instagram noch immer die unangefochtene Königin. Während Beyoncé mit 93 Millionen Anhängern bereits eine beeindruckende Zahl vorweisen kann, ist die "Hands To Myself"-Hitmakerin ihr mit sage und schreibe 108 Millionen Abonnenten noch um Längen voraus.

Beyoncé selbst wird der ganze Trubel um ihren Instagram-Beitrag vermutlich wenig kümmern. Die "Lemonade"-Beauty schwelgt im Mutterglück. Sie kommentierte ihr Rekord-Bild mit: "Wir möchten unsere Liebe und unser Glück teilen. Wir wurden gleich zweimal gesegnet. Wir sind unglaublich dankbar, dass unsere Familie um zwei [Mitglieder] wächst und wir danken euch für alle eure guten Wünsche. – Die Carters".

Unterdessen schwebt auch Selena Gomez privat offenbar auf rosa Wolken. Zwar ist die schöne Latina nicht schwanger wie ihre Kollegin Beyoncé, dafür hat sie allem Anschein nach einen neuen Beau an ihrer Seite: "Starboy" The Weeknd (26). Immer wieder wurden die zwei mutmaßlichen Turteltauben Händchen haltend und knutschend bei Dates gesichtet – eine kleine Instagram-Niederlage dürfte so viel Liebesglück nicht trüben können.