Selena Gomez von The Weeknd ausgenutzt? Trotz Küsse weiterhin verliebt in Bella Hadid 12.01.2017 09:47 Uhr / tr

Sind sie das neue Hollywood-Traumpaar? Erst kürzlich wurden Selena Gomez und The Weeknd alias Abel Tesfaye knutschend bei einem Date gesichtet, doch schon jetzt gibt es einige Zweifel an der Romanze.

Denn obwohl es ganz so aussah, als würde sich etwas zwischen Selena Gomez (24) und The Weeknd (26) anbahnen, scheint dieser noch nicht bereit für eine neue Liebe zu sein. Erst vor Kurzem musste er das Liebes-Aus mit dem Model Bella Hadid (20) verkraften, die ihm äußerst nahe stand. Jetzt tritt die "Kill Em With Kindness"-Interpretin in sein Leben, aber offensichtlich könnte diese Liaison in Tränen enden. Eine Quelle berichtet "Hollywood Life", dass Abel Tesfaye, wie der Musiker im realen Leben heißt, noch zu sehr an seiner Ex-Flamme hängt.

"The Weeknd hat immer noch Gefühle für Bella Hadid, weil sie ihn als Performer UND als Abel kennt – und das tun nur wenige Personen", berichtet die Plaudertasche. "Sie versteht ihn auf eine einzigartige Weise und je berühmter er wird, desto seltener werden solche Begegnungen. Jetzt werden diese speziellen Beziehungen weniger und das ist das Problem." Genau diese Vertrautheit zwischen Selena Gomez und ihm aufzubauen, könnte sich also als schwierig erweisen.

Trotzdem habe er nicht vor, mit Sels Gefühlen zu spielen. "Er versucht, weiterzumachen und Selena ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Er will ihr nicht wehtun und er will es sehr, sehr langsam mit ihr angehen. Er möchte ihr nichts vormachen und sie nicht ausnutzen, weil er immer noch Gefühle für Bella hat." Trotzdem sahen die beiden schon sehr innig aus, als sie am Dienstagabend eng umschlungen in Santa Monica das Restaurant "Giorgio Baldi" verließen. Selena Gomez ist jedenfalls zu wünschen, dass sie ihr Glück mit The Weeknd findet und nicht verletzt wird – das könnte sie sicher nach ihrer Rehab nicht gebrauchen.