Selena Gomez von The Weeknd verführt Süße Pläne für den Valentinstag 01.02.2017 13:46 Uhr / sk

Selena Gomez und The Weeknd sind das neue Traumpaar am Musikhimmel. Und wie alle Frischverliebten werden auch sie vermutlich den Valentinstag zusammenverbringen. Dafür soll sich der Sänger nun etwas ganz Besonderes für seine Liebste einfallen lassen.

Seit Wochen brodelt die Gerüchteküche, dass Selena Gomez (24) und The Weeknd (26) ein Paar sind. Händchen haltend und auch schon knutschend wurden sie gesichtet. Doch offiziell bestätigt wurde ihre Beziehung bislang noch nicht. Nichtsdestotrotz steht nun Valentinstag, der Tag der Verliebten, vor der Tür. Und wie soll es auch anders sein: Allem Anschein nach haben die beiden Pläne, diesen zusammen zu verbringen.

Dafür greift The Weeknd, der mit bürgerlichem Namen Abel Tesfaye heißt, vor allem auf eine Sache zurück: Musik, ihre gemeinsame Leidenschaft. Gegenüber dem US-amerikanischen Portal "Hollywood Life" will eine Quelle nämlich nun verraten haben: "Er macht derzeit noch Pläne, aber The Weeknd will auf jeden Fall Musik mit Selena schreiben. Auch wenn es das Lied nie ins Studio schaffen wird, denkt er, seine Kunst zu teilen, wäre die größte Verbindung zu ihr. Er glaubt, dass es die Krönung eines schönen Tages sein könnte." Was The Weeknd darüber hinaus für den Valentinstag mit Selena Gomez geplant hat, ist bislang nicht bekannt. Intim dürfte es bei ihrer privaten Musiksession allerdings werden.

In den vergangenen Wochen schienen die beiden Turteltäubchen jedenfalls regelrecht unzertrennlich zu sein. Erst am vergangenen Wochenende wurden die beiden flirtend in Italien gespottet. Einen Liebesbeweis fanden die Fans der US-Sängerin anschließend auf ihrem Instagram-Account – ein kurzer Clip von The Weeknd höchstpersönlich. Zu sehen: Er auf der Rückbank eines Bootes. Niemand Geringeres als Selena Gomez selbst scheint die Kamera gehalten zu haben. Leider ist das Video mittlerweile nicht mehr abrufbar.

Doch längst nicht jeder ist über die junge Liebe erfreut: Seitdem die beiden das erste Mal turtelnd miteinander gesichtet wurden, folgt die Ex von The Weeknd, das "Victoria's Secret"-Model Bella Hadid (20), Selena Gomez nicht mehr auf Instagram. Und auch Justin Bieber (22), der Ex von Selena Gomez, äußerte sich erst kürzlich negativ zu der Musik von The Weeknd.