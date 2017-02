Selena Gomez von The Weeknd verwöhnt Mit Geschenken überschüttet 08.02.2017 16:50 Uhr / sk

Selena Gomez und The Weeknd genießen ihr junges Liebesglück offenbar in vollen Zügen. Jetzt wurden sie bei einem romantischen Dinner gesichtet, bei dem er ihr ein Geschenk überreichte. Hatten die Turteltauben etwa Grund zu feiern?

So sah es einem Augenzeuge zufolge zumindest aus, als sich Selena Gomez (24) und The Weeknd (26) am Montag zum Dinner im "Sunset Tower" in Los Angeles trafen. "Selena und The Weeknd schienen etwas zu feiern zu haben", berichtete der Informant "Hollywood Life". "Er gab ihr ein kleines Geschenk, bevor sie ihr Dinner einnahmen. Es war irgendeine Art von Armband." Um was es sich genau bei dem Präsent handelte, das der "Starboy" Selena Gomez überreichte, konnte der Beobachter aber nicht erkennen.

Das Verhalten der beiden schien dafür eine eindeutige Sprache zu sprechen: "Sie waren sehr liebevoll miteinander. Sie kamen Händchen haltend rein und ging Hand in Hand wieder raus. Einige Male während des Essens beugte sich Selena rüber und gab ihm einen Kuss. Es war sehr süß und sie schienen sehr glücklich zusammen zu sein. Und sie wirkten total verliebt ineinander." Es sieht so aus, als hätte die Ex-Freundin von Justin Bieber (22) mit The Weeknd tatsächlich endlich wieder Glück in der Liebe. Der erste offizielle Auftritt als Paar steht bei den beiden aber noch aus. Doch das könnte sich schon am Wochenende ändern.

Denn wie jüngst ein Informant dem US-Portal zu berichten wusste, planen Selena Gomez und The Weeknd ihr Pärchendebüt bei den Grammy®s 2017. "Selena ist bereit, ihren ersten öffentlichen Auftritt mit The Weeknd bei den Grammy®s zu absolvieren. Sie ist total aufgeregt und möchte umwerfend aussehen." Ob es so weit kommt, zeigt sich am 12. Februar, dann werden die begehrten Preise im "Staples Center" in Los Angeles verliehen.