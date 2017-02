Selena Gomez vor Grammy®s 2017 Unerwartete Hilfe von Oscars® 2017-Favorit 07.02.2017 12:08 Uhr / cb

Am 12. Februar ist es endlich soweit, dann finden die Grammy®s 2017 statt. Selena Gomez bereitet sich jetzt schon auf den großen Tag vor und holt sich dafür Inspiration von Oscars® 2017-Favorit Ryan Gosling. Was steckt dahinter?

Dieses Jahr kann Selena Gomez (24) zwar keine Nominierung bei den Grammy®s 2017 für sich verbuchen, dennoch hat die Sängerin Medienberichten zufolge ihre Teilnahme an dem Event schon fest zugesagt. Ihre Expertise in Sachen Grammy®s 2017 lässt die Latina nun aber großzügig andern zukommen. Am Dienstag postete Selena Gomez bei Instagram ein Schwarz-Weiß-Foto, das sie mit den Mitgliedern der Band "Hillsong Young & Free" zeigt. "Helfe den Jungs von Hillsong Young & Free, sich für die Grammys fertigzumachen", ist da zu lesen. Dann lässt die Ex von Justin Bieber (22) noch eine echte Bombe platzen: "Ich sagte 'alles was Gosling anziehen würde, bitte'." Klingt ganz so, als zähle der Oscars® 2017-Nominierte zu den modischen Vorbildern von Selena Gomez.

Während die christliche Musikgruppe bei den Grammy®s 2017 in der Kategorie "Bestes Album der christlichen Popmusik" für einen Award nominiert ist, wird Selena Gomez wohl nur über den roten Teppich schreiten. Heiß diskutiert wird derzeit, ob ihr angeblicher Freund The Weeknd (26) gemeinsam mit ihr für die Fotografen posieren wird. Falls nicht, kann sich Selena Gomez ja an ihre Schützlinge von "Hillsong Young & Free" halten, denn die dürften optisch einiges hermachen.

Was Ryan Gosling (36) wohl zu seiner Rolle als Style-Vorbild sagen wird? Bislang hat sich der "La La Land"-Star noch nicht dazu geäußert. Der Ehemann von Eva Mendes (42) dürfte gemeinsam mit seiner Filmpartnerin Emma Stone (28) jedenfalls gespannt den Oscars® 2017 entgegenfiebern – der romantische Musicalfilm ist 14 Mal nominiert.