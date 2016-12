"Sex and the City 3" mit Sarah Jessica Parker Neuer Film ohne Samantha? 23.12.2016 13:06 Uhr / cb

Festhalten, liebe Mädels! Die coolste Girlsclique der Welt rund um Sarah Jessica Parker kehrt mit "Sex and the City 3" auf die Kinoleinwände zurück. Allerdings müssen Fans der beliebten Serie möglicherweise auf eine Dame verzichten: Kim Cattrall hat den Vertrag angeblich noch nicht unterzeichnet.

Es muss wirklich Weihnachten sein! Pünktlich zum Fest ist nun bekannt geworden, dass mit "Sex and the City 3" ein neuer Kinofilm der beliebten Reihe in Planung ist. Wie ein Insider dem Portal "RadarOnline" verraten hat, sollen Sarah Jessica Parker (51), Cynthia Nixon (50) und Kristin Davis (51) bereits für einen weiteren Teil unterzeichnet haben. "Der Deal ist abgeschlossen und das Skript wurde von allen Frauen genehmigt", weiß die anonyme Quelle zu berichten. Doch eine Aktrice fehlt in dem Bunde.

Gerüchten zufolge soll Kim Cattrall (60) alias Sex-Vamp Samantha jedoch nicht mit von der Partie sein, wenn Carrie, Miranda und Charlotte offenbar schon bald wieder die Clubs und Designershops von Manhattan unsicher machen. So soll es offenbar ein "Sex and the City"-Spin-off mit der heißen Blondine geben, die deshalb keine Zeit hat, am neuen Film mitzuwirken. Es wird allerdings auch laut Medienberichten darüber spekuliert, ob vergangene angebliche Streitereien am Set der beliebten Serie etwas mit der möglichen Absage von Kim Cattrall zu tun haben könnten.

Doch ist der Verzicht auf die Samantha-Darstellerin vielleicht das kleinere Übel? Wie der Informant "RadarOnline" mitteilte, hätte Sarah Jessica Parker "Sex and the City 3" ebenfalls fast eine Absage erteilt. "Sie war ursprünglich nicht an Bord, weil sie die Idee, die Figuren in einem reiferen Licht darzustellen, nicht mochte", so die viel wissende Plaudertasche. Doch man habe sich einigen können: Demnach passten die Autoren das Drehbuch den Vorstellungen von Sarah Jessica Parker an, am Ende seien dann alle Schauspielerinnen mit dem Ergebnis zufrieden gewesen.

"Alle sind glücklich damit, wie sich die Dinge entwickelt haben und sie können es nicht erwarten, wieder mit der gemeinsamen Arbeit zu beginnen", so der Informant. Doch ob sich das alles auch bewahrheiten wird? Immerhin: Offiziell bestätigt ist bislang weder, dass es "Sex and the City 3" tatsächlich geben wird, noch das Ausscheiden von Kim Cattrall.