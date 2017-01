"Sherlock"-Aus nach Staffel 4? Nun spricht der Produzent 10.01.2017 17:10 Uhr / lm

Viele Fans sind besorgt, dass Staffel 4 von "Sherlock" mit Benedict Cumberbatch die Letzte sein könnte. Jetzt hat sich einer zur Zukunft der Serie geäußert, der es wissen muss: Macher Steven Moffat.

Momentan dürften die Fans von "Sherlock" und Benedict Cumberbatch (40) eigentlich glücklich sein, ihre Serie ist Anfang des Jahres in Staffel 4 gestartet. Allerdings gibt es einen bitteren Beigeschmack, denn die Spekulationen über ein Serien-Aus wollen nicht abreißen. Im Gespräch mit "The Radio Times" tat nun Steven Moffat seine Sicht der Dinge kund – und demnach können die Fans zumindest Hoffnung auf eine fünfte Season haben. "Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir nicht genau, wie es in Zukunft weiter geht", so Moffat.

Steven Moffat selbst könnte sich auf alle Fälle vorstellen, dass nach Staffel 4 noch weitere Geschichten rund um den Meisterdetektiv erzählt werden. Ein Problem seien aber die vollen Terminkalender der Stars Benedict Cumberbatch, der Sherlock spielt, und Martin Freeman (45), der in der Serie als Dr. Watson zu sehen ist. "Benedict und Martin sind nicht nur zwei der besten Schauspieler ihrer Generation, sie sind Stars, die überall verlangt werden." Doch Steve Moffat und sein Kollege Mark Gatiss (50) wollen das erfolgreiche "Sherlock"-Projekt deswegen nicht ad acta legen.

Denn weiter kündigte der Produzent an: "Gebt uns einen Moment und Mark und ich werden zu Arhur Conan Doyle zurückkehren und sehen, was wir verpasst haben. Das Spiel könnte noch nicht vorbei sein." Ob es eine fünfte Staffel von "Sherlock" geben wird, scheint also nach wie vor in den Sternen zu stehen. Die Fans von Benedict Cumberbatch und Co. müssen sich demnach einmal mehr in Geduld üben.