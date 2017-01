"Sherlock"-Finale wie James Bond? Macher wehren sich gegen Kritik 13.01.2017 18:00 Uhr / tr

Von den Nörgeleien, der TV-Detektiv der Serie "Sherlock" werde immer mehr zu einem zweiten James Bond, ließen sich die Macher der Show schlicht nicht beirren. Das Finale der aktuellen Staffel soll nun umso actionreicher werden.

Erinnert das Serien-Alter-Ego von Benedict Cumberbatch (40) in "Sherlock" immer mehr an Agent 007 alias James Bond? Das zumindest befanden zuletzt zahlreiche kritische Stimmen. Mark Gatiss (50), Darsteller und Co-Autor der Serie, konnte die ganze Aufregung nicht nachvollziehen. Ruhig wies der Schauspieler laut "The Sun" darauf hin, dass die Figur aus den Büchern von Sir Arthur Conan Doyle (†71) schon immer als erfahrener Kämpfer dargestellt wurde.

Wenig später schaltete sich auch Showrunner Steven Moffat (55) in die Diskussion um "Sherlock" ein. Gelassen warnte er die Kritiker, das kommende Finale der TV-Show werde noch weitaus action-geladener sein als alle Folgen zuvor. "Zu all diesen Beschwerden, [die Serie] wäre zu sehr James Bondig und actionreich… - nicht bis heute", stichelte der Drehbuchschreiber auf einem Fan-Treffen frech.

Auf die Frage nach einer weiteren Season von "Sherlock" nach Staffel 4 erwiderte Moffat vage: "Es wäre möglich". Demnach könnte nach dem aktuellen Finale Schluss sein, "wir planen es nicht so, aber es könnte sein", so Moffat weiter. Somit ist die Zukunft des exzentrischen Ermittlers mit der Attitüde eines James Bond noch immer in der Schwebe.

Unter anderem soll der volle Terminkalender von Benedict Cumberbatch mit schuld an der ungewissen Fortsetzung der Serie sein. "Benedict und Martin [Freeman] sind nicht nur zwei der besten Schauspieler ihrer Generation, sie sind Stars, die überall verlangt werden", erklärte Moffat im Gespräch mit "The Radio Times". Vorerst dürfen Fans in den USA sich jedoch auf das Finale freuen – mit einem schlagkräftigen Benedict Cumberbatch.