"Sherlock" mit Benedict Cumberbatch Konkurrenz von Will Ferrell 05.01.2017 11:36 Uhr / es

Benedict Cumberbatch hat mit seiner Darstellung des Sherlock Holmes die beliebte Romanfigur geprägt. Doch jetzt bekommt der smarte Brite Konkurrenz: Kein Geringerer als Will Ferrell schlüpft nun in die Rolle des Meisterdetektivs.

Kaum ist in England die vierte "Sherlock"-Staffel angelaufen, macht ein anderer Holmes die Straßen von London unsicher. Comedian Will Ferrell (49) steht in der Metropole für den Film "Holmes and Watson" vor der Kamera, erste Bilder von den Dreharbeiten wurden jetzt von dem britischen Boulevardblatt "The Sun" veröffentlicht.

Darauf sind der Schauspieler und sein langjähriger Kollege John C. Reilly (51), der John Watson mimt, in sehr klassischen Anzügen zu sehen – und erinnern dabei optisch zweifellos an die Aufmachungen von Benedict Cumberbatch (40) und Martin Freeman (45) in der BBC-Version. Vor allem im Fall von Will Ferrell, dessen Haare ebenfalls lockig in Szene gesetzt wurden.

Anders als bei "Sherlock" soll es sich im Fall von "Holmes and Watson" um eine komödiantische Adaption der Romane des britischen Schriftstellers Sir Arthur Conan Doyle handeln, wie die Online-Filmdatenbank "IMDb" angibt. Die Handlung wird in die 20er-Jahre verlegt, wie es außerdem heißt.

Die neue Verfilmung des beliebten Stoffs soll im kommenden Jahr erscheinen und ist neben Will Ferrell und John C. Reilly mit weiteren Stars gespickt. So werden unter anderem britische A-List-Schauspieler wie etwa Kelly MacDonald (40) als Mrs. Hudson, Rebecca Hall (34) als Dr. Grace Hart und Rob Brydon (51) als Inspector Lestrade in "Holmes and Watson" zu sehen sein. Ursprünglich sollte eigentlich Sacha Baron Cohen (45) die rechte Hand von Ferrells Holmes verkörpern, doch er zog sich später aus dem Projekt zurück und überließ die Watson-Rolle seinem Schauspielkollegen Reilly.

Indes dürfen sich alle Fans von Sir Arthur Conan Doyle oder den Brit-Stars Benedict Cumberbatch und Martin Freeman über die neue Staffel der Serie "Sherlock" freuen. Die erste Folge wurde am 01. Januar ausgestrahlt. Und noch eine weitere Neuigkeit sorgt für Aufsehen: Wie das "Time"-Magazin berichtet, will die Genealogie-Website "Ancestry.com" herausgefunden haben, dass Benedict Cumberbatch und der "Sherlock"-Autor miteinander verwandt sind.