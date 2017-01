"Sherlock" mit Benedict Cumberbatch Serien-Aus nach Staffel 4? 02.01.2017 13:04 Uhr / tr

Knapp drei Jahre mussten sich die Fans von Benedict Cumberbatch gedulden, nun steht Staffel 4 von "Sherlock" quasi vor der Tür. Doch eine Schreckensnachricht überschattet die Freude: Es könnte die letzte Season sein.

Mitte 2014 war "Sherlock" mit Staffel 3 zuletzt im TV zu sehen. Ende März 2016 gab es ein kurzes Wiedersehen mit Benedict Cumberbatch (40) in dem Special "Die Braut des Grauens". Nun steht Staffel 4 endlich in den Startlöchern und die Fans hätten eigentlich allen Grund zur Freude, aber eine kryptische Ankündigung des Stars im Interview mit "GQ" treibt sie Sorgenfalten auf die Stirn seiner Anhänger.

"Es könnte das Ende einer Ära sein. Um ehrlich zu sein, fühlt es sich an wie das Ende einer Ära. [Staffel 4] führt uns an einen Punkt, an dem es ziemlich schwierig sein wird, unmittelbar wieder anzuknüpfen", verriet "Sherlock"-Darsteller Benedict Cumberbatch in der November-Ausgabe des Magazins. Und tatsächlich: Ein neuer Trailer zu Staffel 4 lässt bereits jetzt vermuten, dass die neue "Sherlock"-Season wohl die spannendste und dramatischste werden wird, die die Show bisher erlebt hat. Benedict Cumberbatch alias Sherlock Holmes muss sich in den neuen Episoden nicht nur mit Erzfeind Moriarty auseinandersetzen, sondern auch mit Culverton Smith. Der scheint den genialen Detektiv auf unbekannte Weise dazu gebracht zu haben, sich gegen seine Freunde zu wenden. Wie und warum – das verrät der Trailer natürlich nicht.

Ein weiteres Argument gegen eine fünfte Staffel "Sherlock": Sowohl Benedict Cumberbatch als auch Dr. Watson-Darsteller Martin Freeman (45) sehen sich in der nächsten Zeit einem riesigen Berg neuer Projekte gegenüber. "[…] In der näheren Zukunft haben wir alle Dinge vor uns, die wir angehen wollen und wir haben etwas geschaffen, das sehr vollständig ist, so wie es ist", erklärte der "Sherlock"-Star selbst die missliche Lage.

Doch so dramatisch das Ganze klingen mag, es gibt noch Hoffnung. Denn Benedict Cumberbatch räumt ebenfalls ein, dass es ihn sehr schmerzen würde, nie wieder in seine ikonische Rolle schlüpfen zu dürfen: "Ich würde es lieben, zu [Sherlock] zurückzukehren. Ich würde es lieben, immer wieder dazu zurückzukehren. […] Der Gedanke, ihn nie wieder zu spielen, ist wirklich schmerzhaft."