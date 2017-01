"Sherlock" mit Staffel 4 Dieser Hauptcharakter stirbt den Serientod 03.01.2017 10:18 Uhr / lm

Am Sonntag ging "Sherlock" mit drei neuen Episoden in Großbritannien in die lang ersehnte Staffel 4. Bereits im Vorfeld wurde viel Spannung aufgebaut. Zurecht: Denn die Serie entpuppt sich für Zuschauer als emotional ziemlich aufreibend.

Achtung Spoiler! Zwei Jahre mussten Fans darauf warten, dass Benedict Cumberbatch (40) wieder in der Rolle des Meisterdetektivs Sherlock Holmes brilliert. Auch in Staffel 4 an seiner Seite: Doktor John Watson und Mary Watson gespielt von Martin Freeman (45) und Amanda Abbington (42). Und was wurde nicht alles spekuliert: Wem gesteht Sherlock nur seine Liebe im Trailer? Wird es noch eine weitere Staffel geben oder nicht?

Derweil haben Zuschauer aber mit etwas ganz anderem zu nagen. Denn sie müssen in Staffel 4 Abschied von einem Serienliebling nehmen: Mary Watson stirbt den Serientod. Sie fängt in der ersten Episode der neuen Season eine Kugel ab, die eigentlich für Sherlock Holmes bestimmt war. "John, ich denke, das war's. Du hast mich so glücklich gemacht. Du hast mir alles gegeben, was ich mir jemals gewünscht habe. Pass auf Rosie auf, versprich es mir", sind ihre letzten Worte, die sie an ihren Mann richtet. Einige "Sherlock"-Fans wollen sich mit dem Tod von Mary Watson aber längst nicht abfinden. Sie hoffen, dass sie zurückkehren wird. Schließlich hat auch schon der Meisterdetektiv selbst einen angeblichen Kopfschuss überstanden.

Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, haben mit dem Tod von Mary Watson Martin Freeman und Amanda Abbington jedenfalls nun auch auf dem Bildschirm Abschied genommen. Die beiden Schauspieler, die im echten Leben verheiratet sind und sogar zwei Kinder haben, gaben erst kürzlich bekannt, dass sie seit März 2016 getrennte Wege gehen. Wie merkwürdig die Dreharbeiten für Staffel 4 mit seiner Noch-Ehefrau waren, verriet der "Sherlock"-Darsteller in einem Interview mit "The Observer". Dort hieß es: "Wir haben die Serie gedreht und waren nicht mehr zusammen, was irgendwie seltsam war, auch wenn wir es als Freunde angegangen sind und wir immer noch eng miteinander verbunden sind."