"Sherlock" Staffel 4 Macher erklärt schockierendes Finale 17.01.2017 11:30 Uhr / tr

Achtung, Spoiler! Das Finale von "Sherlock"-Staffel 4 hat viele Zuschauer in Großbritannien und den USA schockiert zurückgelassen. Jetzt sprach der Macher der Serie über den polarisierenden Abschluss.

Das Finale von Staffel 4 und womöglich der Abschluss der Serie "Sherlock" mit Benedict Cumberbatch (40) und Martin Freeman (45) wurde heiß erwartet. Der Teaser zur letzten Episode warf viele Fragen auf und tatsächlich wurden in der Folge schließlich einige Geheimnisse gelüftet – so zum Beispiel das um Sherlocks verschollene Schwester. Doch bevor darüber debattiert wird, ob es doch mit der Serie weitergeht, stellte sich der Macher einer Reihe Fragen, um das Finale zu erklären.

Steven Moffat (55) fand sich zum Gespräch mit "Entertainment Weekly" ein und plauderte aus dem Nähkästchen. So zum Beispiel auch über die vielen Elemente und Motive, die sich durch die gesamte Serie zogen und wiederholt wiederkehrten. Sie erweckten den Anschein, dass "Sherlock" genauestens durchdacht war und die Macher bereits zu Beginn das Ende im Blick hatten. Doch war es tatsächlich so? "Wir haben schon früh darüber diskutiert, dass er [Sherlock] eine Schwester hat. [...] Aber wir haben es nicht so ernst genommen. Während der Gestaltung von [Staffel] 3 haben wir den Handlungsstrang entwickelt, den wir verfolgen wollten. Aber es gibt Elemente, die wir wieder herausschmissen. Manche von ihnen haben sich zufällig ergeben."

Was jedoch mitunter am schockierendsten war, ist der Umstand, dass der Abschluss von Staffel 4 kaum Fragen offen ließ – kein Cliffhanger, kein mysteriöser Fall, der dringend gelöst werden müsste. War es das also wirklich mit "Sherlock"? "Es gibt tatsächlich nichts, das wir noch angehen müssten. Das ist sehr gut für uns. Falls wir also zurückkommen, können wir einfach mit einem Türklopfen und einem neuen Auftraggeber starten [...]. Wir dürfen Sherlock Holmes niemals zu einem Ende bringen. Wie Mary sagte: Sie werden immer in dieser Wohnung sein und Kriminalfälle lösen. [...] Das einzige Ende, das möglich wäre, ist: 'Und die Legende lebt weiter, für immer und immer ...'", erklärte Moffat abschließend.