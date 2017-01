"Sherlock"-Staffel 4 Molly leidet unter Finale 18.01.2017 18:12 Uhr / tr

Achtung, Spoiler! Das Finale von Staffel 4 ließ viele "Sherlock"-Fans erschüttert zurück. Zum einen war die Folge sehr nervenaufreibend, zum anderen kam das Schicksal von Molly Hooper, der Verehrerin von Sherlock Holmes, für viele zu kurz – das findet auch die Schauspielerin selbst.

Es war ein wirklich aufregendes "Sherlock"-Finale in Staffel 4. "The Final Problem", wie die Episode hieß, stellte den Hauptdarsteller, gespielt von Benedict Cumberbatch (40), vor viele schwerwiegende Entscheidungen. Mit seiner irren Schwester konfrontiert, musste er sich einigen Rätseln stellen – und auf diese Weise Menschenleben retten. Ein hoher Druck, der viel Aufmerksamkeit an sich riss. Was dadurch vielen Zuschauern zu kurz kam, war seine Beziehung zu Molly, die ebenfalls in die Spielchen von Schwester Eurus integriert war.

Die Geisteskranke stellte im Finale von Staffel 4 ihrem Bruder Sherlock die Aufgabe, seiner Verehrerin am Telefon innerhalb von drei Minuten die Worte "Ich liebe dich" zu entlocken. Diese war jedoch überhaupt nicht in der Stimmung und wollte das Geständnis zuerst von ihm hören. Eine große Überwindung für den eher gefühlskalten Detektiv, doch weil er wusste, dass anderenfalls die Wohnung von Molly in die Luft fliegen würde, fasste er sich ein Herz und brachte die Liebesbekundung über die Lippen. Seiner Meinung nach hatte er das Spiel also gewonnen – doch Eurus offenbarte ihm, dass sie nie Sprengstoff in Mollys Apartment installiert hatte. Eine hinterhältige Lüge mit großen Konsequenzen.

Als Molly später erfuhr, warum er ihr die Liebe gestanden hatte, war die Enttäuschung groß. Aber anstelle genau diese Gefühlslage am Ende von Staffel 4 weiter auszuarbeiten und Molly zu begleiten, wurde der Wert dieser Situation heruntergespielt – vom Serienmacher selbst. "Sie wird darüber hinwegkommen! Sicher, man bekommt mit, dass Sherlock ihr ausweicht, wenn er sagt 'Es tut mir wirklich leid, es war ein Code, ich dachte, deine Wohnung würde explodieren' und sie sagt 'Oh, na dann ist das ja okay, du Bastard.' Aber dann ist alles wieder in Ordnung, so sind Menschen ... Sie vergibt ihm, natürlich", sagte Steven Moffatt (55) im Gespräch mit "Entertainment Weekly".

Doch ganz so einfach sieht die Molly-Darstellerin Louise Brealey (37) ihr Schicksal nicht. Natürlich sei bei Molly nicht gleich wieder alles in bester Ordnung. "Ich stimme nicht mit Steven überein, was die Szene mit Molly gemacht hat. Er darf etwas fühlen. Also darf ich das auch. Und du auch", schrieb die Schauspielerin kurze Zeit nach Veröffentlichung des Interviews auf Twitter – und zahlreiche Follower stimmten ihr zu.