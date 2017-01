"Sherlock"-Star Benedict Cumberbatch Beeindruckende Tanzmoves am Set 20.01.2017 10:35 Uhr / tr

Als Sherlock tritt Benedict Cumberbatch emotional distanziert, kühl und stets rational auf. Doch hinter den Kulissen zeigte der Schauspieler nun, dass auch ein kleiner John Travolta in ihm steckt.

Ein Instagram-Post von "Sherlock"-Macher Benjamin Caron (40) begeistert derzeit die Netzgemeinde. Unter den Hashtags "Sherlock" und "Ratet mal wer" hat der Regisseur nun ein Video gepostet, das einen Mann von hinten auf einer Rampe zeigt. Er befindet sich zwar weit entfernt, dafür sind seine beeindruckenden Tanzmoves am Set von "Sherlock" keinesfalls zu übersehen. Dazu schreibt Ben Caron passenderweise: "Saturday Night Fever".

Man muss kein Meisterdetektiv aus der Baker Street sein, um herauszufinden, wer hier diese Performance à la John Travolta (62) hinlegt: Es ist niemand Geringeres als Serienstar Benedict Cumberbatch (40) höchstpersönlich.

Bei den Fans kommen seine außergewöhnlichen Tanzmoves jedenfalls super an. Während einige den "Sherlock"-Star mit Kommentaren wie "Er ist so süß und liebenswert" oder "Ich kann nicht aufhören, es mir anzuschauen" regelrecht anschmachten, scherzt ein Nutzer: "Es scheint so, als würde er Ameisen umbringen wollen." Eine Userin hofft derweil auf eine Fortsetzung der Erfolgsserie: "Was für ein Mann! Ich hoffe, es gibt eine fünfte Staffel 'Sherlock'."

Eine berechtigte Frage: Derzeit ist die Zukunft von "Sherlock" unklar. Einige spekulieren, dass endgültig Schluss mit den Geschichten um den Meisterdetektiv ist. Denn in einem Interview mit dem Männermagazin "GQ" erklärte Benedict Cumberbatch bereits: "Es könnte das Ende einer Ära sein. Es fühlt sich so an."

Laut Drehbuchautor Steven Moffat (55) hängen weitere Staffeln allerdings von den Projekten der Serienstars Benedict Cumberbatch und Martin Freeman (45) ab. Und die sollen gar nicht so gut aufeinander zu sprechen sein. Ein Informant verriet der britischen "The Sun" nämlich nun: "Sie verhalten sich höflich und professionell miteinander, aber es gibt keine Wärme, wie man es nach sechs Jahren gemeinsamer Dreharbeiten vermuten würde. Sie verspüren keine große Lust, für eine weitere Staffel zurückzukommen."