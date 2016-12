"Sherlock"-Star Benedict Cumberbatch Detektiv-Rolle veränderte seine Persönlichkeit 27.12.2016 16:28 Uhr / am

Die Fans können sich wohl niemand anderen in der Rolle des Sherlock vorstellen als Benedict Cumberbatch. Der machte im Laufe der Jahre eine deutliche Veränderung durch, die vor allem seine Mutter immer wieder beim Dreh bemerkt.

Seit 2010 spielt Benedict Cumberbatch (40) Sherlock Holmes. Der weltberühmte Detektiv kommt bei den Fans extrem gut an, obwohl er eigentlich kein besonders sympathischer Geselle ist. Für das kommende Special stand er erneut vor der Kamera. Im Interview mit "Radio Times" erklärt Cumberbatch: "Meine Mutter sagt, dass ich viel süßer zu ihr bin, wenn ich 'Sherlock' filme." Woran das liegen könnte, verrät er allerdings nicht. Vielleicht ein Ausgleich zum eher gefühlskalten Holmes?

Wanda Ventham (81), die Mutter von Benedict Cumberbatch, hat aber noch mehr über ihren Sohn zu sagen. So glaubte sie zunächst nicht daran, dass er die Rolle in "Sherlock" überhaupt bekommen würde. Auch Steven Moffat (55) meinte im Gespräch mit "Time Out London Magazine": "Benedicts Mutter dachte, es würde nicht gut genug aussehen, um Sherlock zu spielen, das dachte niemand. Sogar er selbst dachte das und alle stimmten ihm zu." Cumberbatch halte es immer noch für ein Wunder, dass er nun ein echtes Sex-Symbol sei.

Wie heiß Benedict Cumberbatch ist, dürfen die Fans im "Sherlock"-Special bewundern. Mark Gattis (50), der in der Serie Mycroft verkörpert und ebenfalls als Autor tätig ist, flüsterte "The Telegraph" bereits Folgendes: "Es ist das Düsterste und Gehaltvollste, mit den besten dramatischen Zwischenfällen, das wir ihnen geben konnten." Mit ihnen sind natürlich die Zuschauer gemeint.

Amanda Abbington (42), die die Frau von Doktor Watson spielt, plauderte ebenfalls ein wenig aus dem Nähkästchen und verriet, dass die neue Folge dunkel und intensiv wird. Auf eine neue Staffel müssen die Fans allerdings noch etwas warten. Mittlerweile sind Cumberbatch und Martin Freeman (45) nämlich sehr gefragte Darsteller und es findet sich kaum Platz im Terminkalender.