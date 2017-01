"Sherlock"-Star Benedict Cumberbatch Erster Vorgeschmack auf Thomas-Edison-Film 23.01.2017 09:20 Uhr / cb

In dem Film "The Current War" schlüpft "Sherlock"-Hottie Benedict Cumberbatch in die Rolle von Thomas Edison. Einen ersten Vorgeschmack auf das Biopic des Erfinders gibt es schon jetzt. Denn die Produktionsfirma hat vorab ein erstes Bild veröffentlicht.

"Sherlock"-Darsteller Benedict Cumberbatch (40) hat anscheinend einen Hang dazu, in die Rollen cleverer Menschen zu schlüpfen. In "Hawking – Die Suche nach dem Anfang der Zeit" mimte er den theoretischen Physiker Stephen Hawking, in "The Imitation Game" den Kryptografen Alan Turing und in "Sherlock" den Meisterdetektiven der Baker Street. Da erscheint es mehr als folgerichtig, dass Benedict Cumberbatch nun in dem Film "The Current War" auch Thomas Edison verkörpert. Dem Erfinder sind unter anderem Dinge wie der Phonograph oder der Kinetograf zu verdanken.

Ein erstes Bild zu dem Film hat "The Weinstein Company" nun veröffentlicht. Darauf zu sehen: der "Sherlock"-Mime in einem düsteren Raum vor einer Treppe in einem schwarzen Anzug samt Fliege. Vorab heißt es seitens der Produktionsfirma, dass "The Current War" sich auf die Rivalität zwischen Thomas Edison und George Westinghouse konzentriere. Beide Männer konkurrierten darum, ein marktfähiges und nachhaltiges Stromsystem im Amerika des 19. Jahrhunderts zu schaffen.

"The Current War" scheint ziemlich vielversprechend zu werden. Auch Filmproduzent Harvey Weinstein (64) verriet schon einmal: "Die Rivalität von Edison und Westinghouse ist die ultimative Geschichte wettbewerbsorientierten Scharfsinns: Sie war eine Schlacht des Intellekts, ein Rennen von Kreativität und technologischer Innovation, das wir nun bei den Erfindern im Silicon Valley wiedererkennen. Wir freuen uns, diese historische Rivalität zu filmen und sie mit dem Publikum überall zu teilen."

Neben "Sherlock"-Schnuckel Benedict Cumberbatch werden in "The Current War" im Übrigen Schauspieler wie Katherine Waterston (36), Tom Holland (20), Matthew Macfayden (42) und Nicholas Hoult (27) zu sehen sein. Wann das Biopic des Erfinders es in die Kinos schafft, steht noch nicht fest. Die Produktion ist allerdings seit vergangenem Monat im vollen Gange.