Als mysteriöser, grüblerischer Sherlock Holmes mit messerscharfem Verstand und sexy Lockenschopf eroberte Benedict Cumberbatch die Herzen der Damenwelt. Seine Mutter hat damit allerdings nicht gerechnet: Ihrer Ansicht nach sei ihr Sohn nicht heiß genug gewesen, um den Meisterdetektiv zu spielen.

Eigentlich sollten Eltern ja hinter ihrem Kind stehen und ihm den Rücken stärken. Im Fall von "Sherlock"-Star Benedict Cumberbatch (40) und seiner Mutter Wanda Ventham (81) lag der Fall offenbar anders: Wie Steven Moffat (55), seines Zeichens Co-Creator der BBC-Neuauflage, nun verriet, glaubte die Mutter seines Hauptdarstellers zunächst nicht, dass Ben die optimale Besetzung für den Meisterdetektiv sei. Ganz schön gemein!

"Benedicts Mum dachte nicht, dass er gut genug aussieht, um Sherlock zu spielen. Niemand dachte das", erklärte der kreative Kopf hinter der Hitserie im Gespräch mit "Time Out". Selbst Benedict Cumberbatch selbst sei von seinem Äußeren nicht überzeugt gewesen: "Er hat sich selbst nie als gut aussehend betrachtet und jeder stimmte beiläufig mit ihm überein."

Doch als Benedict Cumberbatch in seinem "Sherlock"-Look über die Bildschirme flimmerte, wurden sie alle eines Besseren belehrt. Nicht nur ist der smarte Brite inzwischen in der A-Liga Hollywoods angekommen, weltweit schwärmen auch viele junge Frauen für den charismatischen, charmanten und humorvollen Schauspieler. Doch schenkt man Steven Moffat Glauben, so hadert der vielseitige Charakterdarsteller nach wie vor mit dieser Art von Aufmerksamkeit: "Er findet es immer noch absurd, dass er zu diesem Sexsymbol geworden ist."

Cast, Kollegen und die eigene Mutter mögen zwar nicht von der Hotness überzeugt gewesen sein, das Talent, Sherlock in einem modernen London eindrucksvoll zum Leben zu erwecken – daran zweifelte niemand. "Nur großartige Schauspieler sind gut als Sherlock Holmes. Es ist eine absurde Rolle", weiß Steven Moffat zu berichten. Weiter schwärmt er: "Du musst das [schauspielerische] Gewicht, Stil und Würde besitzen, um ihn [Sherlock] zu verankern. Cumberbatch ist ein absolut brillanter Schauspieler. Er wird in die Geschichte eingehen."