"Sherlock"-Star Benedict Cumberbatch Verwandt mit Detektiv-Autor 02.01.2017 09:12 Uhr / lm

Benedict Cumberbatch ist Sherlock Holmes: Dank der BBC-Serie ist der Schauspieler für die jüngere Generation das Gesicht des Meisterdetektivs. Nun wollen Forscher herausgefunden haben, dass er mit dem Schöpfer der Figur verwandt ist.

Sherlock Holmes ist ein groß gewachsener Mann mit Pfeife und Deerstalker-Mütze. Er wohnt in der Baker Street 221b in London und ist Meisterdetektiv. Gemeinsam mit seinem Kollegen Watson löst er, wenn der Scotland Yard nicht mehr weiter weiß, die kniffligsten Fälle. So hat es sich Autor Sir Arthur Conan Doyle in seinem Krimiroman vorgestellt. In der Serie "Sherlock" wird der Meisterdetektiv von niemand Geringerem als Benedict Cumberbatch (40) verkörpert.

Und laut Ahnenforscher der Website "Ancestry.com" hat der Schauspieler noch mehr mit Sherlock Holmes gemein. Denn, wie der Zufall es so will, soll der prominente Brite mit Sir Arthur Conan Doyle, dem Schöpfer des Meisterdetektivs, verwandt sein. Demnach sind Benedict Cumberbatch und Sir Arthur Conan Doyle, der 1930 verstorben ist, Cousins 16. Grades. Ihr gemeinsamer Vorfahre ist John of Gaunt, der Herzog von Lancaster, der vierte Sohn von König Edward III und Vater von Henry VIII. Dieser lebte im 14. Jahrhundert und soll dem Bericht zufolge Doyles 15. und Cumberbatchs 17. Urgroßvater sein.

Die Entdeckung dürfte den Machern von "Sherlock" jedenfalls gerade recht kommen. Denn am Sonntag lief in Großbritannien die vierte Staffel der Serie an. Das sei jedoch nicht der Grund gewesen, die Verbindung zwischen Benedict Cumberbatch und dem "Sherlock"-Schöpfer zu recherchieren, geben die Ahnenforscher an. "Historische Familienverbindungen zu finden, ist wie ein geheimnisvolles Puzzle zusammenzufügen. Es ist eines, das Sherlock wohl allzu gerne selbst gelöst hätte", meint Lia Elzey, Familienforscherin bei "Ancestry.com", in einem Interview mit dem "Guardian".