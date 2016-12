"Sherlock"-Star Martin Freeman Liebes-Aus vor Weihnachten 23.12.2016 10:14 Uhr / sk

Traurige Nachrichten: Nach 15 gemeinsamen Jahren haben sich "Sherlock"-Star Martin Freeman und seine Liebste Amanda Abbington getrennt. Das Ex-Paar stand zuletzt für die Serie gemeinsam vor der Kamera.

"Ich bin nicht mehr mit Amanda zusammen", erklärte "Sherlock"-Star Martin Freeman (45) im Interview mit der "Financial Times". Böses Blut herrscht aber offenbar nicht zwischen den beiden Schauspielern, die als Partner 15 Lebensjahre miteinander geteilt hatten. Sie seien noch immer sehr freundschaftlich miteinander verbunden, so der Brite. Die Trennung habe bereits zu Beginn des Jahres stattgefunden. Er betonte: "Ich werde Amanda immer lieben." Details zum Liebes-Aus gab der "Hobbit"-Darsteller hingegen nicht bekannt. Martin Freeman und Amanda Abbington (42) haben zwei gemeinsame Kinder: Sohn Joe (10) und Tochter Grace (8).

Das ehemalige Schauspielerpaar stand zuletzt gemeinsam für "Sherlock" vor der Kamera. In der modernen Neuauflage mit Benedict Cumberbatch (40) spielte Abbington die Lebensgefährtin von Freemans Figur Dr. John Watson: Mary Watson. An einem Set lernten sich die beiden auch kennen und lieben: Im Jahr 2000 drehten Martin Freeman und Amanda Abbington den TV-Film "Men Only".

Wie die Schauspielerin einst im Interview mit der "Daily Mail" verriet, habe sie für den "Sherlock"-Star schon vor dem gemeinsamen Job geschwärmt, als sie ihn in einem TV-Sketch gesehen habe. Dann erfolgte zufällig das Treffen im realen Leben, am Set von "Men Only". "Ich habe mich bei dem Make-up-Mädchen beschwert, dass ich keinen Freund habe, und sie sagte, dass es einen Kerl bei diesem Job gibt, der dasselbe sagt, und dass er nach einem netten Mädchen Ausschau hält", so Amanda Abbington weiter. Und dann passierte es: "In dieser Minute kam Martin herein und der Blitz traf mich: 'Oh mein Gott, er ist es!"

Sie und Martin Freeman hätten prompt miteinander geflirtet, am kommenden Tag folgte bereits das erste Date. "[...] Und nach ein paar Monaten zog ich mit ihm zusammen. Das war es", fasste Amanda Abbington das Kennenlernen zusammen. Doch so süß diese Geschichte auch ist, leider hatte sie kein ultimatives Happy End.

Nachdem sich die Nachricht von der Trennung am Donnerstag verbreitete, meldete sich die "Sherlock"-Darstellerin noch einmal via Twitter zu Wort. "Dankeschön", schrieb sie mit einem Herz-Emoticon. Vielleicht, um sich bei ihren Fans und Followern für die lieben Worte zu bedanken.