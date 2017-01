Shirin David ungeschminkt Oben-ohne-Bild überrascht Fans 21.01.2017 09:13 Uhr / or

Shirin David oben ohne: So haben die Fans die YouTuberin noch nie gesehen © dpa, shirina12345

Man kennt Shirin David ausschließlich topgestylt, immerhin ist sie Lifestyle- und Beauty-YouTuberin. Doch wie sieht die gebürtige Hamburgerin eigentlich ungeschminkt aus?

Shirin David (21) ohne Make-up? Für die meisten Fans undenkbar. Aber die YouTuberin kann auch anders: Die hübsche Blondine macht ungeschminkt nämlich ebenfalls eine gute Figur. Das zeigt nun ein Schnappschuss auf Twitter eindrucksvoll. Darauf zu sehen: Shirin David im Auto ohne Foundation, ohne falsche Wimpern, einfach ganz natürlich. Und wer hätte es gedacht? Auch niedliche Sommersprossen zieren ihr Gesicht. Dass der YouTube-Star ohne Make-up ordentlich etwas hermacht, finden auch ihre Fans. So schreibt eine Nutzerin zu dem ganz natürlichen Schnappschuss: "Ich finde dich ohne Schminke voll hübsch, Shirin."

Dennoch bleibt der Auftritt "oben ohne" wohl eine Seltenheit, schließlich vloggt Shirin David regelmäßig über Lifestyle- und Beauty-Themen, und das ziemlich erfolgreich. Mittlerweile verbucht die Sängerin mit den litauischen und iranischen Wurzeln auf der Videoplattform fast zwei Millionen Abonnenten.

Zur Beauty-Routine der ausnahmsweise ungeschminkten Schönheit zählen sonst nachgezogene Augenbrauen, betonte Wangenknochen und dunkle Lippen: Shirin David scheint Make-up zu lieben und geizt nicht damit. Ganz im Gegenteil: Der YouTube-Star greift gerne tief in den Schminktopf. Auf diese Weise ist ihr auffälliges Make-up, auf das sie viel Wert zu legen scheint, längst zu ihrem Markenzeichen geworden.

Doch das gefällt nicht jedem: Die 21-Jährige gerät wegen ihres Stylings oft in Kritik. Hater aber lässt sie gar nicht erst an sich ran. In einem ihrer YouTube-Videos kontert Shirin David nämlich entschieden und selbstbewusst: "Wie viel Make-up ich in mein Gesicht klatsche, ist immer noch meine Sache. Jeder sollte das für sich selbst entscheiden."

Und dass sie sowohl geschminkt als auch ungeschminkt eine tolle Figur macht, hat die Musikerin spätestens mit dem aktuellen Schnappschuss bewiesen.