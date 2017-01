Shirin David vor YouTube-Aus? Geheime Karriere-Pläne enthüllt 23.01.2017 13:31 Uhr / cb

Shirin David vor YouTube-Aus? Geheime Karriere-Pläne enthüllt © Facebook/ShirinDavid2

YouTube hat Shirin David schon längst für sich erobert. Vor allem mit ihrer Interpretation von "Du liebst mich nicht" begeisterte sie ihre Fans. Könnte nun die eigene Musik-Karriere folgen?

Die besten Voraussetzungen dafür hätte Shirin David (21) jedenfalls, immerhin spielt der YouTube-Star nicht nur drei Instrumente, sondern absolvierte auch eine professionelle Ausbildung an der "Jugendopern-Akademie" in Hamburg. Tanzen ist daher ebenfalls kein Problem für sie, wie verschiedene Videos im Internet beweisen, auf denen die hübsche Hamburgerin ihre Hüften kreisen lässt. Ein Kommentar ihrer YouTube-Kollegin Anna Maria Damm (20) scheint da nur das naheliegende in Worte zu fassen. "Ich denke, dass man in der Musikbranche oder im Bereich Musik generell noch viel von ihr sehen wird, ich glaube, da hat sie schon was geplant", verriet die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin gerade im Gespräch mit "Promiflash".

Ob das das Aus für ihren YouTube-Kanal bedeuten könnte? Und wird sich Shirin David für ihren potenziellen Schritt hinters Mikrofon vielleicht sogar einen neuen Look zulegen? Immerhin kursierte erst vor wenigen Tagen ein Foto im Internet, auf dem die Lifestyle-Ikone völlig ungeschminkt zu sehen war – für die sonst nicht mit Make-up geizende YouTuberin ein absolutes Novum!

Ein weiteres Argument für die mögliche neue Karriere von Shirin David: Von wem sonst, als Pop-Titan Dieter Bohlen (62), könnte sich die Video-Bloggerin bessere Tipps und vielleicht sogar Starthilfe für eine eigene Gesangs-Karriere holen? Mit dem sitzt der YouTube-Star in der Jury und über was sie sich mit ihrem "DSDS"-Kollegen so unterhält, das bleibt der Fantasie der Fans überlassen.

Ganz genau weiß aber vermutlich nur Shirin David, wie es um ihre YouTube-Zukunft und eine mögliche Musik-Karriere bestellt ist. Sicher ist zumindest eines: Egal, ob mit Make-up oder ungeschminkt, auf YouTube oder im TV – ihre Fans lieben die sexy Hamburgerin in jeder Situation.