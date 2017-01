"Star Wars 8"-Regisseur Rian Johnson Erste Szene enthüllt 25.01.2017 16:27 Uhr / or

Trotz vieler kritischer Stimmen wird "Star Wars 8" von den Fans sehnsüchtig erwartet. Bereits die Enthüllung des Filmtitels sorgte für Aufsehen. Nun teilte Regisseur Rian Johnson auch noch die erste Szene aus dem neuen Streifen.

Überraschende Grüße gibt es aktuell von "Star Wars 8"-Regisseur Rian Johnson (43). Der hat sich allem Anschein nach in die Post-Produktion begeben und schneidet nun die Szenen zusammen, die zuvor mit Stars wie Mark Hamill (65) und Daisy Ridley (24) gedreht wurden. Schon der Titel des neuen Werks lässt die Fans aufhorchen: "The Last Jedi" hat fast schon prophetische Züge. Ist damit Hamills Charakter Luke Skywalker gemeint oder deutet der Filmtitel etwa seinen Tod an, was Rey noch vor dem Ende ihrer Ausbildung zum letzten Jedi machen würde? Denn wie bereits "Star Wars 7: Das Erwachen der Macht" zeigte, hat Rey dieselben Kräfte wie Luke und die Jedi.

Was genau in "Star Wars 8" passieren wird, klärt sich wahrscheinlich erst im Kino. Doch um den Fans einen kleinen Vorgeschmack zu geben, postete Rian Johnson ein Bild auf seinem Instagram-Account, auf dem die allererste Szene des Films zu sehen ist. Dazu schreibt der Regisseur: "Es hat sich so gut angefühlt, das heute morgen in den Schnitt zu geben."

Viel ist leider nicht zu erkennen, denn wie jeder Film aus der "Krieg der Sterne"-Reihe, beginnt auch "Star Wars 8" mit dem legendären Prolog: Vor schwarzem Hintergrund, mit tausenden Sternen, fliegen Buchstaben durchs All, die die Zuschauer darüber informieren, was bisher geschah. Doch etwas scheint anders – schwebt in der rechten Ecke etwa R2D2? Ein genauer Blick verrät, dass es sich leider nur um eine Spiegelung handelt. Denn direkt neben dem Monitor steht ein entsprechendes Modell des sympathischen Roboters. Auch von Mark Hamill, Daisy Ridley oder Kylo Ren-Darsteller Adam Driver (33) fehlt jede Spur. Es bleibt also spannend.