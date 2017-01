"Star Wars 8" vor Kinostart Titel endlich enthüllt 24.01.2017 14:06 Uhr / tr

"Rogue One: A Star Wars Story" ist noch in den Kinos, da steht auch schon "Star Wars 8" in den Startlöchern. Und obwohl die Dreharbeiten bereits abgeschlossen sind, fehlte noch ein Titel. Zumindest bis jetzt.

Es gibt Neuigkeiten aus einer weit, weit entfernten Galaxie. In knapp einem Jahr kommt "Star Wars 8" in die Kinos. Und nachdem Fans der Weltraum-Saga lange warten mussten, gibt es nun auch einen Titel. Zuschauer dürfen sich auf "The Last Jedi" freuen.

Die Filmemacher gaben den Titel von "Star Wars 8" nun in einer offiziellen Pressemitteilung und über diverse Social-Media-Kanäle bekannt. Auf Twitter kündigten sie beispielsweise an: "Es ist offiziell. 'Star Wars: The Last Jedi' ist das nächste Kapitel der Skywalker-Saga. Diesen Dezember." Nachdem unter anderem Titel wie "Forces of Destiny" oder "Tale Of The Jedi Temple" gerüchteweise kursierten, wird den langen Mutmaßungen endlich ein Ende bereitet.

Doch auch wenn der "Star Wars 8"-Titel bekannt ist, dürften die Spekulationen um dessen Inhalt nun erst so richtig losgehen. Handelt es sich bei dem letzten Jedi etwa um Luke Skywalker? Bildet Luke möglicherweise Rey zu einer Jedi-Kriegerin aus oder gibt es sogar mehrere Jedi?

Fest steht bislang, dass der kommende Film die Handlung von "Star Wars: Das Erwachen der Macht" fortsetzen wird. Die Hauptrollen spielen Daisy Ridley (24), Adam Driver (33) und John Boyega (24). Ebenfalls dabei sind Mark Hamill (65) als Luke Skywalker und Carrie Fisher (†84) als Prinzessin Leia. Die Dreharbeiten zu "Star Wars 8" wurden der Produktionsfirma zufolge nämlich noch vor dem Tod Fishers abgeschlossen. Was es allerdings mit dem letzten Jedi oder den letzten Jedi auf sich hat, können "Star Wars"-Fans erst am 14. Dezember erfahren. Dann startet die Fortsetzung der Weltraum-Saga in den deutschen Kinos.