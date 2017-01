"Star Wars"-Ikone Carrie Fisher tot Emotionale Worte von Tochter Billie 03.01.2017 18:00 Uhr / or

Kurz nach Weihnachten spielte sich eine echte Familientragödie ab: Nachdem "Star Wars"-Star Carrie Fisher am 27. Dezember 2016 überraschend verstarb, folgte ihr ihre Mutter Debbie Reynolds nur einen Tag später. Jetzt meldete sich Tochter Billie Lourd nach den Todesfällen erstmals zu Wort.

Was für ein Schicksalsschlag: Der plötzliche Tod von Carrie Fisher (†60) dürfte die "Star Wars"-Community bis ins Mark erschüttert haben. Tochter Billie Lourd (24) musste kurz darauf auch noch den Verlust ihrer Großmutter erleben. Am Montag brach die junge Schauspielerin ihr bisheriges Schweigen und teilte ihren Followern in einem berührenden Instagram-Post mit, wie es ihr geht. "All eure Gebete und freundlichen Worte über die letzte Woche zu erhalten, hat mir Kraft während dieser Zeit gegeben, in der ich dachte, Stärke könne nicht existieren." Weiter heißt es: "Es gibt keine Worte, um auszudrücken, wie sehr ich meine Abadaba und meine einzig wahre Momby vermissen werde. Eure Liebe und Unterstützung bedeuten für mich die Welt."

Neben dem emotionalen Kommentar postete die Tochter der "Star Wars"-Stars ein Bild aus ihren Kindertagen. Darauf sind neben der kleinen Billie Lourd auch Carrie Fisher und Debbie Reynolds (†84) zu sehen. Während der Dreikäsehoch dort frech die Zunge in die Kamera streckt, lächeln die beiden Frauen dem Betrachter sanft entgegen.

Ihre Fans sind von der persönlichen Nachricht gerührt und drückten bereits über 222.000 Mal auf den "Gefällt mir"-Button. Unter den Reaktionen finden sich auch viele Beileidsbekundungen. "Es tut mir so leid. Bleib stark" und "Billie, wir lieben dich", ist dort zu lesen.

Unterstützung dürfte die Tochter der "Star Wars"-Aktrice auch von ihrem guten Freund Taylor Lautner (24) erhalten. Der "Twilight"-Hottie teilte bereits letzte Woche ein gemeinsames Foto der beiden Jungstars bei Instagram und schrieb dazu: "Dieses Mädchen ist eine der stärksten, furchtlosesten Individuen, die ich je getroffen habe. Absolut wunderschön von innen und außen. Ich bin glücklich dich zu kennen."